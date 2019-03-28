Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

23 dakika önce

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.

Gök, birleşimi 2 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Politika
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