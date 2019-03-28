TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
23 dakika önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.
Gök, birleşimi 2 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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