Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

35 dakika önce

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirterek, birleşimi 9 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: AA

Celal Adan, Politika
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