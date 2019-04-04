TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
35 dakika önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirterek, birleşimi 9 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: AA
Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi, Bin 949 Oy Yeniden Sayılacak!
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi