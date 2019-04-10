TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi 11 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak
Minibüs Hatları Yüzünden Başlayan Çatışmada 3 Kişi Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı