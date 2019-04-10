Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi 11 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Süreyya Sadi Bilgiç, Politika
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