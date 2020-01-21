TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

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