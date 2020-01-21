TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
6 saat önce
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:16 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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