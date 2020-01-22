TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

6 saat önce

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı, System.String[]

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Levent Gök, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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