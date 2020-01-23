TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

7 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtığında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Gök, 28 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

meclis başkanvekili, Levent Gök, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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