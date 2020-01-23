TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:14 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtığında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Gök, 28 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
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