TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
7 saat önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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