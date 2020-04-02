TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
6 saat önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi 7 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:20 Kaynak: AA
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