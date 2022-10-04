TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı mesaisine başlayan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu , seçim öncesi gerçekleştirilecek son yasama yılında, parti olarak milletin meselelerini Meclis gündemine getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Temennim, seçimden kaynaklanan kampanyaların ortaya çıkardığı tartışma ve gerginliklerin Meclis gündemine taşınmamasıdır. İktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma politikası üzerinden azalan toplumsal desteğini tahkim etme arayışları İYİ Parti'nin asla gündemi olmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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