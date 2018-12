TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop 'un başkanlığında toplandı.Şentop, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekillerine söz verdi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gaziantep 'in Du¨s¸man I·s¸galinden Kurtulus¸unun 97. yıl do¨nu¨mu¨nde, bu memlekette hürriyet ve refah içerisinde yaşamaya vesile olan şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şükranlarını diledi.Bülbül, Iğdır 'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu ve 5 askerin yaralandığını, bir süre önce de Hakkari 'de askeri aracın devrildiği haberinin geldiğini belirterek, şehit askere Allah'tan rahmet gazilere acil şifalar diledi. Bülbül, bu tür kazaların yaşanmaması temennisini de dile getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu , FETÖ soruşturmalarında mahkemelerin, haklarında takipsizlik kararı verilen ve işlerine geri dönemeyen insanlarla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:"Meclisimizin ve Adalet Bakanlığımızın bu mevzuda ciddi hassasiyet göstermesi lazım. Gerekirse komisyon teşekkül ettirelim, gerekirse burada biz pozisyon alalım. Bizim gecikmemiz yüzünden intihar edecek bir kişinin bile vebaliyle Allah'ın huzuruna çıkamayız.Adli bürokrasinin bu mevzuda yüreklendirilmesi lazım. Adli bürokrasi, FETÖ'cülük ithamıyla karşılaşmaktan korktuğu için beraat kararı verebilecekleri pek çok dosyayı bekletme meylini taşıyor. Takipsizlik kararı verilenlerin bir an önce görevlerine dönüşünü hızlandırmamız lazım." HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bir savaşta kurşun sıkmadan, çatışmaya girmeden on binlerce askerin donarak ölmesi, hem ülkeyi yönetenlerin hem de doğrudan askeri komuta eden komutanların sorumluluğundadır. Tarihin her döneminde siyasetçilerin yanlışlarının bazen komutanların da siyasetle girdiği ilişkilerinin bedelini askerlerin ödemiş olmasının sembol tarihidir Sarıkamış." şeklinde konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'yü, vefatının 45'inci yılında andığını belirterek, "Çok partili yaşamımızın, demokrasiyle tanışmamızın fedakar ve cesur önderi, İstiklal Savaşımızın ve Lozan zaferimizin mimarı, eşsiz devlet adamı, büyük komutan, CHP'nin ikinci genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti 'nin ikinci cumhurbaşkanı rahmetli İsmet İnönü'yü TBMM CHP Grubu olarak saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. O ve silah arkadaşları bilmelidir ki kurdukları cumhuriyet, sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin , Gaziantep'in du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸unun 97. yıl do¨nu¨mu¨nünde, Gaziantep'in bu unvanı almasında o günün şartlarında kahramanlıklar gösteren şehitleri rahmetle andığını belirtti.Zengin, Hristiyan aleminin Noel'ini de kutlayarak, yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , Gaziantep'in du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸unun 97. yıl do¨nu¨mu¨nü kutladı.Bütçenin son günü yaptığı konuşmadan sonra PKK cenahından kendisinin milletvekili seçilmesiyle ilgili "ipe sapa gelmez" birtakım ifadeler kullanıldığını söyleyen Destici, "Herkes şunu bilmelidir ki ben, MHP ve AK Partimizin devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek oluşturdukları şerefli Cumhur İttifakı'mızın şerefli bir üyesi olarak Meclisteyim. Nasıl ki diğer ittifaktan bizim pozisyonumuzda Meclise giren siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri gibi. Bunun bilinmesini isterim."