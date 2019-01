TBMM Genel Kurulu Toplandı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemizin çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlar, gelişen ve değişen çalışma koşullarına adapte olacak şekilde yeniden revize edilmelidir.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar Başkanlığında toplandı.



HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay "Mardin'in sorunları", İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş "Savunma Sanayi Müsteşarlığının kuruluş yıl dönümü", Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Milletvekillerinin emekçi halka karşı sorumlulukları" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.



Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, fırınlarda çalışan işçilerin, çalışma şartlarının kötü olduğunu ifade etti.



Ağıralioğlu, bu şartların düzeltilmesine ilişkin hazırladıkları bir çalışmayı, Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Manisa'da birkaç gün önce yaşanan yoğun yağış dolayısıyla sulama kanalları ve derelerin taştığına, Manisa Ovası'nın sulara gömüldüğüne ve birçok ilçede büyük hasarlar meydana geldiğine dikkati çekti.



Tarım arazilerinin yüzde 70'inin sular altında kaldığını dile getiren Akçay, "Manisa'da aşırı yağıştan kaynaklanan zararların bir an önce tespit edilerek vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir." dedi.



Çalışanların, sosyal güvenlik ve iş mevzuatına yönelik beklentilerinin bulunduğunu anımsatan Akçay, işçi ve işveren haklarının dengeli bir şekilde korunması gerektiğini söyledi. Arabuluculuk müessesinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Akçay, "Ülkemizin çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlar, gelişen ve değişen çalışma koşullarına adapte olacak şekilde yeniden revize edilmelidir. Mevcut mevzuat veya hukuk sistemi birbiriyle çelişmemesi için taraflar bir araya gelerek uygulama ve karar verme argümanlarını gözden geçirmelidir." diye konuştu.



Suriye'nin kuzeyinde inşa edilmek istenen güvenli bölgeye ilişkin de değerlendirmede de bulunan Akçay, şunları kaydetti:



"Güvenli bölge inşası, bölgede teröristlerin nefes alacağı bir ortam oluşturmamalıdır. Suriye'nin kuzeyindeki tampon bölge, teröristlere kesinlikle can suyu olmamalıdır. Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e ulaşacak bir terör koridoruna veya özel bölge inşasına asla göz yumulmamalıdır. Teröristler, bölgeden temizlenmeli ve sahada Türkiye'nin güvenliğine tehdit olabilecek hiçbir girişime fırsat verilmemelidir."



HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de TÜİK'in dün genç işsizlik rakamlarını açıkladığını, yüzde 22'lik rakamlarla karşı karşıya olunduğunu söyleyerek, bunun "alarm seviyesi" ve ekonomik OHAL ilan edilmesini gerektirecek bir anlama geldiğini savundu. Bilgen, bu konunun ciddiyetiyle ele alınmadığını iddia etti.



Libya parlamentosu sözcüsünün Türkiye'ye yönelik çok somut ve ileri düzeyde iddialarının bulunduğunu aktaran Bilgen, bunlardan birisinin, "Türkiye'nin, Libya'yı karıştırmak için silah sevkiyatı yaptığı" olduğunu ifade etti. Bilgen, "Libya ile ilgili sergilenecek tavır sadece hükümetler arası ilişki değildir, toplumlar arası ilişkidir. Bunu bir güven bunalımına dönüştürmeye de hiç kimsenin hakkı yok. Bunun bedelini, Türkiye'nin önümüzdeki on yıllar boyunca ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir konu değil." şeklinde konuştu.



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe konusunda çevrecilerin yaptığı bütün direnç ve muhalefetin sonuçsuz kaldığını söyledi.



"Cerattepe'de maden araması yapan şirketin bekçiliğinin jandarmalara yaptırıldığını" öne süren Bayraktutan, "Cerattepe bir hukuk garabetidir. Çevreye dair bir katliamdır. Bu katliama karşı Artvinlilerin yaptığı mücadele, sadece Artvin ölçeğinde değil, Türkiye'deki çevre mücadelesinin en önemli mihenk ve kilometre taşlarından bir tanesidir. Bu mücadele her ne kadar sekteye uğramış gibi görünse de sonsuza kadar devam edecek. İlgili şirket, oradaki alet ve edevatlarını alarak, yaptığı katliamı sona erdirerek Artvin'i terk edecektir." diye konuştu.



"Demokrasi, özgürlük, refah ve barış iklimini hep birlikte sürdürmeliyiz"



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye demokrasisinin tarih boyunca sürekli tehdit altında olduğunu belirterek, demokrasiye karşı olan tehditlerin arkasında, ülkenin ekonomik potansiyelini bastırmak, diplomatik gerçekliğini zayıflatmak ve küresel bir güç olma mücadelesini engelleme girişimleri bulunduğunu belirtti.



Özkan, "Demokrasimize karşı yönelen tehlike ve tehditler tarih boyunca darbeler ve muhtıralarla var olagelmiştir. İşte bu darbe sürecinin en önemli yıpratıcı süreçlerinden birisi de 16 Ocak 1998'de yaşandı. 16 Ocak 1998'de Refah Partisi tamamen kapatıldı." dedi.



Refah Partisi'nin kapatılmasıyla devam eden 28 Şubat darbe teşebbüsünün asla irtica-laiklik, çağdaşlık-gericilik denkleminde olmadığını, bu ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi potansiyelini bastırmakla ilgisi bulunduğunu dile getiren Özkan, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimizle birlikte tarihten beri dünyada egemen kıldığımız demokrasi, özgürlük, refah ve barış iklimini devam ettirmeyi hep birlikte sürdürmeliyiz. 16 Ocak 1998'de kapatılan ve demokrasimizde o darbenin en büyük mağdurlarından olan başta Necmettin Erbakan hocayı rahmet, minnet ve hayırla yad ediyorum." ifadesini kullandı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu, Özkan'ın bu değerledirmesi üzerine yeniden söz alarak, 28 Şubat mağduru olarak çok sayıda insanın yıllardır cezaevinde olduğunu, bunlarla ilgili hatırı sayılır hiçbir irade gösterilmediğini, bunun da hükümetin boynuna borç olduğunu kaydetti.

