TBMM Genel Kurulu Toplandı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, partilerinin Hazine yardımından mahrum edilmesinin hiçbir makul izahı olamayacağını söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, partilerinin Hazine yardımından mahrum edilmesinin hiçbir makul izahı olamayacağını söyledi.



TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.



Nuhoğlu, gündem dışı konuşmasında, partisinin Hazine yardımını hala alamadığını söyledi.



Hazine yardımını almak için başvurdukları kurumlarda yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Nuhoğlu, "Hak edilmiş bir ödemenin engellenmesi, sadece kanuna aykırı değil aynı zamanda İYİ Parti olarak faaliyetlerimize karşı tavır almak anlamına geliyor. Hazine yardımı almaya hak kazanan partiler bu yardımı almışken İYİ Partinin bundan mahrum edilmesinin hiçbir makul izahı olamaz." diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise polislerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. Kürsüye polis yeleği seren Tanal, polislerce kullanılan cop, kelepçe ve metal polis rozetinin devlet tarafından verilmesini istedi.



Tanal, güvenlik güçlerinin maddi ve manevi tatmine ulaşamadığını, ayrıca fazla çalışma mesaileri nedeniyle de aile hayatlarında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.



"Polisin, ek görevlerle ayda 400 saate kadar mesai yaptığını" savunan Tanal, polisin çalışma şartlarının, amir ve müdürünün iki dudağının arasında olmaması gerektiğini ifade etti. Mahmut Tanal, "Toplumun huzur ve güvenini emanet ettiğimiz polislerin hak ettikleri ek göstergelerinde düzenleme yapılması gerekmektedir. Polislerin, en çok çözülmesini istedikleri ise 3600 ek gösterge sıkıntısıdır. Ek göstergenin polisler arasında ayrım yapılmadan verilmesi gerekmektedir. Polislerin özlük haklarının jandarmanın özlük haklarıyla eşitlenmesi gerekmektedir." diye konuştu.



AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise Akça Koca'nın vefatının 691'inci yıldönümü ve Kocaeli'nin tarihine ilişkin gündem dışı söz aldı. Akça Koca, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin Kocaeli ve civarında verdiği mücadeleleri anlatan Şeker, "Bu cennet vatanı yurt edinerek, milletimize emanet eden şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." dedi.



Bu arada HDP milletvekilleri, Genel Kurul salonuna getirdikleri HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in fotoğrafının yer aldığı dövizleri sıralarının üzerine koydu.

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