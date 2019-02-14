Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, gündem dışı konuşmasında, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

Pektaş, "Ecdadımız nasıl ki bundan 101 yıl önce al bayrağı yere düşürmemek için canı pahasına mücadele ettiyse bugün bizler de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülkemiz üzerinde kirli oyunlar oynamak isteyenlere gereken dersi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "kamuda çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personellerin genel idare sınıfına geçirilmesine" ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, kamu personelinde yeni bir reforma acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yokuş, kamuya alımlarda sözlü sınav uygulamasının da kaldırılması gerektiğini savundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:42 Kaynak: AA

AK Parti, Mustafa Şentop, Milletvekili, Politika
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