Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu toplandı
Son Dakika Politika Haber

TBMM Genel Kurulu toplandı

22 dakika önce

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur.

TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
Gündem dışı söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TBMM Dilekçe Komisyonu üyelerinin geçtiğimiz günlerde Tarsus Cezaevini ziyaret ettiğini söyledi. Söz konusu cezaevinin 13 kampüs cezaevinden biri olduğunu, Adalet Bakanlığının, günümüz şartlarına uymayan, modernize olmayan 347 cezaevini kapattığını belirten Tamer, "Tarsus Cezaevinde gördüğümüz manzara hakikaten takdire şayan bir durum." ifadesini kullandı.
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bulgaristan Türklerinin Türkiye'ye göç etmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Osmanlı devletinin Balkanlardan çekilişinin ardından, başta Bulgaristan olmak üzere Balkan ülkelerinde mevcut hükümetlerin, Türk ve Müslümanlara yönelik sistematik olarak asimilasyon ve baskı politikaları izlediğini dile getirdi.
Bulgaristan Türklerinin 1989 yılında Türkiye'ye zorunlu göçünün üzerinden tam 30 yıl geçtiğini anlatan Özkan, "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Bulgaristan, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü Nihal Olçok'tan "CHP'li Özgür Özel'e teşekkür telefonu açtı" iddiasına yanıt S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]