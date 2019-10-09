TBMM Genel Kurulu toplandı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin başşehri olduğunu ifade ederek, kentin istiklal madalyası gibi büyük bir sembolle onurlandırılmayı beklediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 30. yılı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, çiftçilerin genel sorunları ve borçlarının ertelenmesi, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da Balıkesir'e istiklal madalyası verilmesi konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Ahmet Akın, Balıkesirlilerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk harcını koyarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli katkılar verdiğini belirtti.

Balıkesirlilerin işgal karşısında gösterdiği vatanseverlik duygusu ve bu uğurda verdikleri mücadelenin de tarihte yerini aldığını söyleyen Akın, İnebolu, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya istiklal madalyası verildiğini hatırlattı.

Balıkesir'in, Kuvayımilliye'nin başşehri olduğunu, bunu hem tarihçilerin hem de uzmanların açık net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Akın, "Balıkesir, 100 yıl önce yaktığı Kuvayımilliye ateşinin istiklal madalyası gibi büyük bir sembolle onurlandırılmasını bekliyor. Balıkesir'e verilecek istiklal madalyasıyla şehit ve gazilerimize geç kalmış olan bir vefa borcunu ödemiş olacağız." dedi.

Bunun üzerine kendisinin de Balıkesirli olduğunu söyleyen TBMM Başkanvekili Gök, Balıkesir'e istiklal madalyası verilmesini desteklediğini ifade etti.

Bu arada Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, bir süre izleyici locasından Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Konuk heyete, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin eşlik etti.