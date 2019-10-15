TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu "adil yargılanma hakkı", HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü de "kadınların yaşadığı sorunlar" konusunda gündem dışı konuşmalar yaptı.

Emine Yavuz Gözgeç, tarım ve gıdanın bugün olduğu gibi gelecekte de hayatın merkezinde olacağını belirtti.

Kadınlara yönelik reform niteliğinde adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyleyen Gözgeç, tüm desteklerde kadınlara pozitif ayrımcılık tanıdıklarını ifade etti.

İbrahim Özden Kaboğlu, adil yargılanma hakkının acil bir konu olduğunu, Anayasa'da temelleri olan bu hakkın yürütme, yasama ve yargı organlarınca ihlal edildiğini savundu.

HDP İzmir Milletvekili Pekgözegü de kadınların sorunlarına dikkat çekmek için söz aldığını dile getirerek, "Türkiye malum bir bölgesel savaşın, Suriye bataklığının içerisine çekilmiş durumda. İşgal girişimi ve savaş, bütün halklar ve ezilenler için ağır bir yük." dedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "kadın hakları savunuculuğu adı altında terör propagandasına varacak bir konuşma dinlediklerini" belirtti.

"Pekgözegü'nün, Barış Pınarı Harekatı'nı hem bir işgal girişimi hem de savaş olarak telakki ettiğini" söyleyen Zengin, "Meclisimizde 4 siyasi partimizin ortak iradesiyle gerçekleşen, gücünü, hukuki haklılığını millet iradesinden alan bir harekattan bahsediyoruz. Bu ifadeleri kullanmanın, Meclis üzerinden milleti terörize etme harekatının en dip noktası olduğu kanaatindeyim. Bunu şiddetle reddediyoruz. Neyin savaş neyin terör olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kimler DEAŞ'la iş tutuyor, kimler ekonomik çıkarlarını terör üzerinden devam ettiriyor, bunu Türkiye biliyor." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Barış Pınarı Harekatı'nı "savaş" olarak nitelendirerek "Bu meseleye 'operasyon' diyemeyiz. Binlerce insanın yerini, yurdunu terk etmesi durumundan bahsediyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Barış Pınarı Harekatı'nın, terör unsurlarıyla mücadeleyi öngören, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların vatanlarına kavuşturulması için yapılan bir harekat olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, mazlumların sığınağı ve güvenli limanı olduğunu belirten Akçay, "Türkiye aksine zalimlerle, zulümle mücadele etmekte aynı zamanda kendi haklı, hukuki ve meşru güvenliğini sağlama almaya çalışmaktadır. Sivil katliamlarını terör örgütü PYD/YPG/ PKK ve DEAŞ yapmaktadır. Bütün bunları görmezden gelerek Türkiye'yi savaşa girmekle suçlamayı doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.