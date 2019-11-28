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TBMM Genel Kurulu toplandı

6 saat önce

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, kız öğrencilerin okullaşma oranının ilköğretim düzeyinde yüzde 92, ortaöğretimde yüzde 83, yükseköğretimde yüzde 46'ya ulaştığını belirtti.

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AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, kız öğrencilerin okullaşma oranının ilköğretim düzeyinde yüzde 92, ortaöğretimde yüzde 83, yükseköğretimde yüzde 46'ya ulaştığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı anne ve babalarımızın hakkı seviyesindedir." dedi.

Öğretmenlerin bayrağın dalganalandığı her yerde görev yapan birer kahraman olduğunu belirten Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri anarak, Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı kampanyaların desteğiyle kız öğrencilerin okullaşma oranlarının şu anda ilköğretim düzeyinde yüzde 92, ortaokulda yüzde 93, ortaöğretimde yüzde 83 ve yükseköğretimde de yüzde 46'ya ulaştığını söyledi.

Erdoğan, "Bizim gözümüzde eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir ve onu biçimlendiren öğretmenlerimizdir. Ben de bir öğretmenim. İnanıyorum ki büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda en büyük pay kıymetli meslektaşlarıma düşüyor." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Organik tarımın desteklenmesi", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise "Tarımsal kooperatifler" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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