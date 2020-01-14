TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM'nin açılışının 100. yılında Türkiye", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Eber Gölü", HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, "9 Ocak 2013'te Paris'te yaşanan olay"a ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptılar.

Yayman, "TBMM'nin açılışındaki ruhun, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini veren Kuvayımilliye ruhu" olduğunu söyleyerek, "Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ihtiyacı olan ruhtur." dedi.

Türkiye'nin bugün de küresel emperyalistler tarafından kuşatmayla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yayman, "Dün nasıl Sevr'i ortadan kaldırdıysak, Fransız'ı, İngiliz'i Anadolu topraklarından kovduysak, Ermeni çetelerine karşı büyük bir mücadele verdiysek, bugün de benzer çetelere ve güçlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gazi Meclisimiz, 23 Nisan 2020'de 1920 ruhuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 21. yüzyılın Türkiyesi'ni inşa etmeye devam edecek." diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, doğa harikası olan Eber Gölü'nün, dip çamuru çıkarma ihalesi adı altında verilen "bedava torf çıkarma hakkı" ile 22 Aralık 2019 Pazar günü gölün 6 noktasında aynı anda başlayan yangınla gündemde olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nde kanun dışı işlem yaptırmamak için gerekirse nöbet tutacaklarını belirten Köksal, "Oradaki torfu yandaşlarınıza peşkeş çektirmenize izin vermeyeceğiz." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Günay, " Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesindeki Kürt enformasyon bürosunda 3 kadının siyasi suikast sonucu katledildiğini" iddia ederek, "Bu katliamı planlayanlar, emri verenler bilinmesine rağmen katiller yargılanmadı ve cezalandırılmadı." diye konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, illerinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.