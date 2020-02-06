TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "Doğal Afetler ve Devletimizin Yaptığı Yardımlar" konulu gündem dışı konuşma yaptı.

Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası başta AFAD olmak üzere Jandarma, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, itfaiye teşkilatları ile devletin tüm kurumlarının 7 bin 171 personel ve 661 araçla depremzedelere hizmet verdiğini kaydeden Özsoy, deprem haberinin alınmasının ardından İçişleri, Sağlık ile Çevre ve Şehircilik bakanlarının da bölgeye giderek gerekli incelemeleri yaptıklarını ve tedbirler aldıklarını söyledi.

AK Parti'li Özsoy, Elazığ'da 4 konteyner kent kurulmasının planlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 2 bin 490 konteyner kurulumu için gerekli çalışmalar başlamıştır. AFAD tarafından Elazığ ve Malatya valiliklerimize 25 milyon lira acil yardım ödeneği halihazırda gönderilmiş durumdadır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı deprem bölgelerine sevk edilmiştir."

Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası 4 bin hanenin ziyaret edildiğini ve 14 bin kişiyle destek görüşmeleri yapıldığını bildiren Özsoy, Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için seferber olduğunu dile getirdi.

Eyüp Özsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu tür afetlerin bizler için bir imtihan olduğunun bilincinde olarak milletçe her zaman sabırla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, Van Bahçesaray'da çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazası sonucunda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.