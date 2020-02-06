TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

7 saat önce

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "Doğal Afetler ve Devletimizin Yaptığı Yardımlar" konulu gündem dışı konuşma yaptı.

Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası başta AFAD olmak üzere Jandarma, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, itfaiye teşkilatları ile devletin tüm kurumlarının 7 bin 171 personel ve 661 araçla depremzedelere hizmet verdiğini kaydeden Özsoy, deprem haberinin alınmasının ardından İçişleri, Sağlık ile Çevre ve Şehircilik bakanlarının da bölgeye giderek gerekli incelemeleri yaptıklarını ve tedbirler aldıklarını söyledi.

AK Parti'li Özsoy, Elazığ'da 4 konteyner kent kurulmasının planlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 2 bin 490 konteyner kurulumu için gerekli çalışmalar başlamıştır. AFAD tarafından Elazığ ve Malatya valiliklerimize 25 milyon lira acil yardım ödeneği halihazırda gönderilmiş durumdadır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı deprem bölgelerine sevk edilmiştir."

Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası 4 bin hanenin ziyaret edildiğini ve 14 bin kişiyle destek görüşmeleri yapıldığını bildiren Özsoy, Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için seferber olduğunu dile getirdi.

Eyüp Özsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu tür afetlerin bizler için bir imtihan olduğunun bilincinde olarak milletçe her zaman sabırla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, Van Bahçesaray'da çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazası sonucunda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Malatya, Deprem, Elazığ, AFAD, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı
Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]