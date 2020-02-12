TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

6 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Depremde bir şey daha öğrendik, Elazığ sadece bir il değilmiş Türkiye'ymiş, Türkiye'nin kendisiymiş, bir cüzüymüş." dedi.

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AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Depremde bir şey daha öğrendik, Elazığ sadece bir il değilmiş Türkiye'ymiş, Türkiye'nin kendisiymiş, bir cüzüymüş." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, afetlerin büyük badireler olduğunu ifade etti.

Karaman, Elazığ sallandığında batıda, Kırklareli'nde, Çanakkale'de, İzmir'de de yüreklerin sallandığını, çığın sadece Bahçesaray'ı değil yurdun her köşesinde yürekleri dağladığını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da gündem dışı konuşmasında Elazığ ve Malatya depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bulut, deprem günü Elazığ'da bulunduğunu, o günün adeta mahşerin mini bir provası olduğunu belirtti.

Bulut, Elazığlıların kendisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere siyaseti bir kenara bırakıp acılarını paylaşmaya gelen tüm parti temsilcilerine ve belediye başkanlarına teşekkür etmesini istediğini anlattı.

Depremde 82 milyonun tek vücut haline geldiğine işaret eden Bulut, "Depremde bir şey daha öğrendik, Elazığ sadece bir il değilmiş Türkiye'ymiş, Türkiye'nin kendisiymiş, bir cüzüymüş. Aziz milletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bulut, Elazığ'ın zor günlerden geçtiğini ancak devletin tüm imkanlarıyla Elazığlı'nın, Malatyalı'nın yanında yer aldığını vurguladı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da gündemdışı konuşmasında ilinin sorunlarını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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