TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, trafik kazası geçiren TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İlerleyen saatlerde geleceğini söyledi ama kendisine bugün dinlenmesini önerdim." dedi.

Kadak ve beraberindekilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Gök, "Gerçekten önemli bir kazayı çok hafif atlattık." ifadesini kullandı.

Gök, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i de tebrik etti.

Daha sonra AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Konya'ya yapılan yatırımlar", CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Samsun'da kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklar ve kentin sorunları", MHP İzmir Milletvekilli Hasan Kalyoncu, "biyolojik savaş" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Konya'ya 51 milyar lira değerinde yatırım

AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, AK Parti hükümetleri döneminde Konya'ya 51 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.

İktidar olarak önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu, Konya'daki eğitime bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Etyemez, kentte okul sayısını 2 binin, derslik sayısını 22 binin, öğretmen sayısını ise 32 binin üzerine çıkardıklarını kaydetti.

Etyemez, Konya'ya yapılan yatırımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artarak devam edeceğini dile getirdi.

CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu, "Samsun'un sorunu tektir. Bu sorun da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisidir." dedi.

"Samsun'u yöneten anlayışın, Samsunluların çözüm bekleyen sorunlarına sırt çevirdiğini" iddia eden Hancıoğlu, İlkadım ilçesindeki Çiftlik Caddesi'nin, 2014'te milyonlarca lira masraf yapılarak trafiğe kapatıldığını, aradan 6 yıl geçtikten sonra milyonlar harcanarak yeniden trafiğe açıldığını söyledi.

Hancıoğlu, "Planlama yok, mühendislik yok. 'Ben bilirim' anlayışı ve vatandaşın parasını yandaşa peşkeş çekmek var." ifadesini kullandı.

Biyolojik savaş tedbirleri

MHP İzmir Milletvekilli Kalyoncu, Türkiye'de biyolojik savaş için tedbirler alınmasının zaruri olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarda biyolojik ve kimyasal silah bulunmadığını söyleyen Kalyoncu, "Savunma amacıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Savunma Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu birimin daha aktif hale getirilmesi ve donanımının artırılması gerekmektedir. Bu birimin, daire başkanlığı düzeyinden çıkarılıp müstakil bir kurum haline dönüştürülmesi gereklidir. Burada kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer savunma sistemlerinin ayrı birimler olarak çalışması sağlanmalıdır." diye konuştu.