TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın İdlib'deki gelişmeler nedeniyle diken üstünde olduğunu ifade ederek, "İdlib'deki meselenin barış ve kardeşlik yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şırnak'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, eğitimin kentin temel sorunlarından olduğunu, öğrencilerin bilinçli olarak değerlerinden ve kültürlerinden uzak tutulduğunu öne sürdü.

Şehirde yeterli sağlık personeli olmadığını savunan İmir, halkın mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 2020 yılında Hatay'daki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarına değindi.

Yayman, projesi tamamlanan Hassa-Amanos Tüneli'nin uygulama ihalesinin yapılmasını, Hatay Belen Sarımazı otoyolunun Cilvegözü sınır kapısına kadar uzatılmasını, Erzin ilçesinin Gözene gişelerine kadar devam eden otoyolunun İskenderun'a kadar ücretsiz hale getirilmesini isteyen Yayman, Altınözü- Antakya yolunun bir an önce başlamasını talep etti.

İdlib'de yaşananlar nedeniyle Hatay'ın diken üstünde olduğunu dile getiren Yayman, "İdlib'deki meselenin barış ve kardeşlik yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Yayman, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "28 Şubat postmodern darbe süreci" konusundaki gündem dışı konuşmasında, milletin bir daha yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

AK Parti'lilerin her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcisi olduğunu ifade eden Etyemez, "Bir daha böyle karanlık, antidemokratik, yürekleri yakan günlerin yaşanmaması için 83 milyon vatandaşımızla birlikte milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.