TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda söz alan partilerin grup başkanvekilleri koronavirüse ilişkin görüşlerini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

Milletvekillerine söz vermeden önce kısa konuşma yapan Erdoğmuş, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın HDP eş genel başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan TBMM Başkanvekilliğine kendisinin seçildiğini anımsattı.

TBMM çatısının "çatıların şahı" olduğunu vurgulayan Erdoğmuş, "TBMM çatısı altında hayırda yarışıp hizmet sunan bütün milletvekillerine teşekkür, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

TBMM'nin, kurucu Meclisten bugüne kadar 100 yıllık bir demokrasi yolculuğu olduğunu ifade eden Erdoğmuş, "Meclis, o günden bu güne bütün engellere rağmen birçok badireler atlatarak demokrasi bayrağını bu noktaya taşıdı. 27. Dönem milletvekilerinin de aynı şekilde demokrasi bayrağını taşıyarak bu hizmeti yürüteceğine inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğmuş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehditine karşı "yüce Meclisin tedbirle birlikte tedebbürün de hakkını verecek çalışmalar" yapacağına inandığını ifade etti.

Erdoğmuş, konuşmasının ardından üç milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

Koronavirüs salgınına ilişkin konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, hastalığın ilk olarak Çin'de ortaya çıktığını anımsattı.

Hükümetin peş peşe aldığı tedbirle koronavirüse karşı başarılı bir mücadele verdiğini ifade eden Demircan, "Gelinen noktada problem küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu süreci bilim ve akıl ile yönetmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bildirileri takip edilmeli ve uyulmalıdır." diye konuştu.

Salgını fırsat bilerek ürün fiyatları üzerinden haksız kazanç peşinde koşan kişi ve firmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Demircan, "Bu durumu fırsat bilen bazı çıkarcılar, gıda maddeleri ve korumada kullanılan maske, dezenfektan gibi ürünler üzerinden spekülasyon oluşturarak haksız kazanç sağlama peşinde koşmaktadırlar. Asla bu fırsatçılara fırsat verilmemelidir." diye konuştu.

Demircan, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara da değinerek, "Yalan haber üreten, toplumda panik oluşturmak için, milli birliği sabote etmek için, milletimizin, devletimizin direncini kırmak için harekete geçmiş şer odaklarının faaliyetleriyle de karşı karşıyayız. Sosyal medya üzerindeki bu tezviratın önüne geçmek için vatandaşlarımız karşılaştıkları bu durumları derhal ihbar etmelidir." ifadesini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı bilimin ışığında mücadele verdiğini ifade ederek, "Koronavirüsün Çin'de çıktığı günden bugüne tüm tedbirleri ve alınması gereken önlemlerin pek çoğunu alan, zamanında Bilim Kurulu kuran ve bilimin ışığında mücadele veren Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, konuya hassasiyetle dikkat eden tüm sağlık çalışanları ile konuyla ilgili eş güdümle hareket eden diğer bakanlıklarda görev yapan tüm personelimizi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdoğan, diğer şikayetleri olan vatandaşlar için hastane bahçelerinde sahra çadırlar kurulmasının da faydalı olacağını belirtti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, koronavirüsün mutasyona uğrayarak yeni bir karakterle ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Kabukcuoğlu, Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk başta olmak üzere birçok sorunun yaşandığını bu nedenle ekonomik tedbirlerin de alınmasını istedi.

Grup başkanvekilleri yerinden söz aldı

Yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, koronavirüs salgınının sadece sağılık açısından değil, ekonomik açıdan da ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.

Vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunan Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Dünyada giderek yayılan ve ölümle sonuçlanan bu virüs ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Hijyen üretimi yapan firmaların kamu alacakları başta olmak üzere kredi gibi zorunlu ödemelerin bir süre ertelenmesi gerekir. Vatandaşlarımıza ücretsiz hijyen ürünleri, ücretsiz testler gibi desteklerin verilmesi gerekir. Hijyen üretimi yapan üretici firmaların faiz ve ceza ödemeksizin KDV vergileri bir süre ertelenmelidir. Aynı şekilde küçük işletmelerin de kamu eliyle desteklenmesi gerekir."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı tedbirlerin önemine işaret etti.

Bülbül, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili diğer kamu çalışanlarının alınan önlemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına çalıştıklarına şahit olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın kişisel temizlik başta olmak üzere açıklanan tedbirlere doğru ve disiplinli bir şekilde uyması gerekir. Vatandaşlarımız başka bir bilgi kaynağını dikkate almadan, Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak mücadele etmeli." ifadesini kullandı.

Bülbül, sosyal medya ve televizyon programlarında konunun uzmanı olmayan "kadrolu yorumcu" kategorisindeki yorumcuların halkın kafasını karıştırdığını, bu durumun kötü sonuçlar doğurabileceği söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise yeteri kadar tanı kiti olmadığını, bu nedenle ülkenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Cezaevindeki durumun da ele alınmasını isteyen Beştaş, denetimli serbestlik ve adli kontrol şartıyla tahliyelerin başlaması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasını eleştirdi. Aydar'ın belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini anlatan Özel, Aydar'ın maaşını şehit annelerine bağışladığını ve makam aracını kullanmayarak düğünlerde gelin ile damada kullandırttığını söyledi.

Özel, koronavirüsün en çok işsiz ve yoksulları etkilediğini belirterek, CHP'nin bir projesi olan aile sigortasının devreye girmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk milletinin daha önce yaşanan zorluklarda olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde koronovirüse karşı da başarılı bir mücadele vereceğini vurguladı.

Hükümetin aldığı tedbirlerin başarıyla devam ettiğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Tehlikeli bölgelerde uçuşları kapatmak ve virüsün çıktığı her ülkeyle uçuşları iptal ederek vatandaşlarımızı güvence altına almaya çalıştık. Sağlık Bakanına yönelik olarak 'gece saat 12'den sonra açıklama yapıyor' şeklinde eleştiriler yapılıyor. Bu eleştiriler haksız eleştirilerdir. Halkımız zamanında ve yerinde bilgilendiriliyor. Ülke olarak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmek suretiyle bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."

Özkan, yeni göreve başlayan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'ya gittiğini belirterek, "Almanya'dan döndü ve normal şartlarda karantina süresi devam ediyor." açıklaması üzerine söz alan Beştaş, bu açıklamayı yadırgadığını, sağlık durumunda herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi.