TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hakkında meclisi bilgilendireceğini söyledi. Daha sonra Bakan Koca, konuşmasına başladı.

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Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı

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