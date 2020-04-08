TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Gök, koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri de yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda maskelerini çıkarmadı.

Gök, Diyarbakır Kulp'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kanbeden 5 vatandaşa Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına ve millete başsağlığı dileğinde bulunarak, terörü lanetlediğini belirtti.

Gök, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olduğunu da dile getirerek, "Roman yurttaşlarımızın Romanlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Başkanvekili Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'nin Karabük için önemli bir gün olduğunu kaydetti. Bu tarihin KARDEMİR'in ve Karabük'ün temelinin atıldığı bir gün olduğunu dile getiren Ünal, "Sanayileşme hareketini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve KARDEMİR'in kurulması ve yaşatılmasına emeği geçenlere minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

KARDEMİR"in kurulduğu günden bu yana hızla büyüdüğünü, ürettiği hizmetlerle ülkenin inşasına büyük katkılar sunduğunu belirten Ünal, KARDEMİR'in sosyal sorumluluklarını da yerine getirdiğini dile getirdi.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, cumhuriyetin ilk yıllarında da bulaşıcı hastalıklara karşı büyük mücadeleler verildiğini, Türkiye'nin şu an çok iyi enfeksiyon, mikrobiyolog, patoloji uzmanı hekim ve bilim adamları olduğunu, 1 milyonu aşkın sağlık ordusu bulunduğunu kaydetti.

Arkaz, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de kurulacak sağlık komplekslerini desteklediklerini belirterek, "Biz, MHP olarak insan sağlığı için yapılan her işin sonuna kadar yanında ve arkasındayız." diye konuştu.

Arkaz, salgına karşı herkesin kendini koruması, insanların kendi kendilerinin doktoru olması gerektiğini belirterek, "Benim bir önerim var, 'altı s' diyorum. Soğan, sirke, sarımsak, spor, su ve sabun; bunlardan uzak durmayacağız." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 5 Nisan 1925'te TBMM'nin Maraş'a İstiklal Madalyası gönderdiğini söyledi.

Öztunç, Ankara'dan kurtuluş mücadelesine katılanların isimlerinin madalya vermek için Maraş'tan istendiğini, bunun için toplanan Maraşlılar tarafından "Maraş'ta kurtuluş mücadelesine katılmayan tek bir fert yoktur." yanıtı verildiğini ve böylece kentin İstiklal Madalyası aldığını anlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Kahramanmaraş'ın bugün yeterli hizmet alamadığını savunan Öztunç, hükümetten kente daha fazla destek vermesini talep etti.

İstanbul'da koronavirüs bulaşan kişi sayısının çok hızlı arttığını dile getiren Öztunç, bu ilde sokağa çıka yasağı ilan edilmesini de istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:16 Kaynak: AA

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