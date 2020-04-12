TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

14 dakika önce

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'a gündem dışı söz verdi.

Genel Kurulda görüşülen infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifine ilişkin Karaduman, "Saadet Partisi olarak, adaletin olmazsa olmaz olduğunu, siyasi hedef ve pazarlıklardan azade, hangi şartlar altında olursa olsun yöneticilerin adaletin tesisi için çaba gütmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek, infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılmasını isteyen Karaduman, infaz düzenlemesinin, içeride tutulan binlerce mahkumu kapsamayacağını savundu.

Karaduman, "Bu infaz düzenlemesi, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de mutlaka kapsamalıdır." diye konuştu.

Süreyya Sadi Bilgiç, meclis başkanvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:28 Kaynak: AA

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