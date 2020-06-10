TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, dünkü birleşimde yaşanan tartışmalar gündeme geldi, grup başkanvekilleri olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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TBMM Genel Kurulunda, dünkü birleşimde yaşanan tartışmalar gündeme geldi, grup başkanvekilleri olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra birleşime ara verdi.

Aradan sonra Erdoğmuş, dünkü Genel Kurul çalışmaları sırasında MHP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin demokrasi karakterinin herkes için ortak bir payda olduğunu dile getiren Erdoğmuş, farklı düşünce ve siyaset tarzlarına rağmen bu ortak paydada bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olayda Meclis Başkanvekili olarak kendisinden kaynaklanan eksiklikler için özür dileyen Erdoğmuş, bundan sonraki çalışmaların, nefrete ve husumete sebebiyet vermeyecek şekilde yürütüleceğini söyledi.

Genel Kurulda daha sonra partilerin grup başkanvekilleri de söz konusu olaya ilişkin yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Mecliste, uzun çalışma saatleri ve görüşmelerin gerginliğinden kaynaklanan bazı tartışmalar yaşandığını ancak milletvekillerinin görevinin bu durumların zarafet içerisinde geçmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

CHP ve AK Parti'nin dünkü Genel Kurulda iç tüzükten yararlanarak karşılıklı zarif duruşlar gösterdiklerini söyleyen Dervişoğlu, dünkü duruş bu kadar zarafet içinde gerçekleştirilebilecekken, TBMM'nin, hiç yaşanmaması gereken bir olaya muhatap olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, "Asıl özür dilenmesi gereken aziz milletimizdir. Çünkü TBMM'ye bizleri, meseleleri oturalım, konuşalım, tartışalım diye gönderdiler, ayağa kalkıp birbirimizi itelim, kakalım diye göndermediler." diye konuştu.

"Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bütün milletvekilleri ve parti gruplarının, TBMM'deki çalışma ve görüşmeleri, Meclis'in vahametine ve içtüzük kurallarına uygun; sevgi ve saygı içerisinde götürme zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

"Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır." diyen Akçay, gerilim istemediklerini dile getirdi.

Akçay, dünkü olaya ilişkin tüm tarafları empati yapmaya çağırarak, "Bütün milletvekilleri, parti grupları iç tüzükten kaynaklanan haklarını kullanacaktır, bunlar kullanılırken ölçülü olmak ve sabır göstermek gerekiyor. Kaldı ki biz sadece bu Mecliste birbirimizle baş başa değiliz. Milletimize, topluma, ülkemize karşı ciddi sorumluluklarımız var." diye konuştu.

İç tüzükten kaynaklanan haklarının kullanılmasında iyi niyet kurallarına uyulması ve ölçülü olunması gerektiğini dile getiren Erkan Akçay, "Fiili ve fiziki hadiseleri asla tasvip etmiyoruz. Dünkü yaşanan hadise ve gerilimleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum. MHP Grubu olarak son derece üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

"Kötü söz ya da şiddet asla kabul edilemez"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclisin temel yaklaşımının demokratik ve politik kültürü geliştirmek olması gerektiğini, milletvekillerinin bu tartışmalar sırasında birbirlerine karşı kötü söz ya da şiddet kullanmalarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Milletvekillerinin öfke kontrolünü sağlayamamalarının, ülkedeki demokrasi mücadelesi, insan hak ve özgürlükleri açısından iyi sonuçlar doğurmadığına işaret eden Oluç, dün şiddet gören milletvekillerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oluç, "Anlaşamasak bile bir uzlaşma kültürünü geliştirmek zorundayız. Başka türlü demokratik siyaset alanını genişletmemiz mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

"Sükunetle yürütülebilmesi için elimizin geleni yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Kurul çalışmalarının Türkiye'deki politik gelişmelerden etkilenebildiğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını dile getirdi.

Muhalefet partilerinin iç tüzükten kaynaklı haklarını kullanmalarına itiraz etmediklerini ifade eden Muş, "Hiçbir şekilde herhangi bir milletvekiline yönelik fiziki bir müdahaleyi kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulun dünkü çalışmaları sırasında muhalefetin iç tüzükten kaynaklı bir yavaşlatma eylemi yaptığını anımsatan Muş, bu süreci sakince beklediklerini anlattı.

Muş, partisinin de iç tüzükten kaynaklı hakkını kullandığını belirterek, "Daha önce burada bizim Genel Başkan Yardımcımızın burnu kırıldı. Farklı yerlerde farklı arkadaşların başına tasvip etmediğimiz bu durumlar geldi. Bunları tasvip etmedik. Siyasi mücadeleyi politikalarla, fikirlerle yapmayı destekledik. Bu ilkeleri koruyarak çalışmaların sükunetle yürütülebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir milletvekiline, iktidar olsun, muhalefet olsun, fiili müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

"Kınanması gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulun dünkü birleşiminde partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırgan ve tasvibi mümkün olmayan bir tutum sergilendiğini söyledi.

Meclisin bu konuda üzüntü duyduğunu dile getiren Altay, Erdoğmuş'un, Özel'in makamına bugün gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

Altay, "Bu fiziki saldırı çok direkt, ama'sız, fakat'sız kınanması gereken bir haldir. Sayın Erkan Akçay'ın konuşmasını dikkatle dinledim, bu durumu tasvip etmediğini ve olaydan üzgün olduğunu beyan etmesinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Demokrasinin yüceliğinin, yönetenlerin sabır ve hoşgörüsüyle doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Altay, "TBMM'deki tansiyonun izdüşümü, 83 milyonun tansiyonudur, ülkenin her metrekaresine yansır." dedi.

Grup başkanvekillerinin parti gruplarının direksiyonunda bulunduğunu, bu görevdeki kişilere yönelik saldırının o otobüsteki bütün yolculara yapıldığını belirten Altay, Özel'e yönelik saldırının da bu mahiyette olduğunu dile getirdi.

Altay, dün yaşananları kınayarak, "Her ne sebeple olursa olsun, hangi gerekçeye dayanırsa dayansın TBMM'de saldırı, fiziki şiddet asla ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, Genel Kurulda daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Erdoğmuş, Altay, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Son Dakika

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