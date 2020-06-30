TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "Erzurum'un ve ilçelerinin yaz aylarında turizme katkıları", CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun "Tekirdağ Çorlu tren kazası" ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu "Eskişehir'in ulaşım sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

Erzurum'un sadece kış turizm merkezi değil, yaz aylarında da görülmeye değer bir kent olduğunu ifade eden Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehre önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

AK Parti'li Aydemir, herkesi, Erzurum'u yaz aylarında ziyaret etmeye çağırdı, misafir olacak milletvekillerine cağ kebabı ikram edeceğini belirtti.

CHP'li Aygun, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen Çorlu'daki tren kazasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin adalet bulamadığını savundu.

CHP'li Aygun, aynı zamanda Tekirdağ Milletvekili olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, bu konunun Mecliste detaylı olarak inceleneceğine söz vermesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını iddia ederek, Meclisi, Çorlu tren kazasını detaylı olarak ele almaya çağırdı.

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, Eskişehir'in turizmden sanayiye birçok alanda önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Kentin ulaşım sorunlarının bulunduğunu anlatan Kabukcuoğlu, bunun çözüme kavuşturulmasını istedi.