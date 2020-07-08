TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, doğal afetlere karşı hazırlık konusuna değindi.

Hükümetin doğal afetlere karşı önlem almasının gerektiğini belirten Nuhoğlu, bu kapsamda inşaat mühendislerinin önemine işaret etti. Türkiye'de 150 bin inşaat mühendisinin bulunduğunu, üniversitelerden her yıl 10 bin inşaat mühendisinin mezun olduğunu kaydeden Nuhoğlu, kaliteli mühendislerin yetişmesi için sınav sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımın 25. yılına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Bosna Hersek'te Sırplar tarafından binlerce insanın öldürüldüğünü kaydeden Özen, bu ölümlerin bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da seçim bölgesindeki sorunlara değinerek, yaklaşık 4 milyon insanın Mersin ve çevresinde yaşadığını, ancak kentte bir havaalanı olmadığı için vatandaşların Adana'ya gitmek zorunda kaldığını belirtti. Havaalanındaki altyapı inşaatının yaklaşık 7 yıldır devam ettiğini kaydeden Başarır, bir an önce açılarak halkın hizmetine sunulmasını istedi.

Daha sonra grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Çorlu'daki tren kazasının üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak "Davanın üstünü kapatma ve oyalama çabaları ailelerin sinirlerini altüst etmiş durumdadır. Yakınlarını kaybetmiş bu aileler sadece adalet bekliyor, mağduriyetlerini hakkaniyete dönüştürmek istiyor. Acılı ailelere daha fazla acı yüklemeyin. İnsanların acılarına saygı duymayı öğrenin, adaleti eksiksiz işletin." ifadelerini kullandı.

Hasankeyf'in son haline ilişkin görüşlerini de açıklayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

" Batman'da yapılan Ilısu Barajı ve HES projesinden nasibini alarak etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesinin yeni yüzü dün basına yansıdı. Rant ve AK Parti'nin tarih ve yeşil kıyımına kurban edilen bir antik kent ile karşılaştık. Baraj nedeniyle 70 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Hala keşfedilmemiş arkeolojik zenginlikler, evlerle birlikte yutuldu. Hasankeyf sadece ülkemizin değil tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği bir tarih mekanıdır. Öyle ki, dünya kamuoyu bu kıyıma sessiz kalamamış ve uluslararası camianın gündeminde de bu olay geniş yer bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl ki 'biz İstanbul'a ihanet ettik' dediyse aynı itiraf ileride Hasankeyf için de gelecektir ama iş işten geçmiş olacaktır. Tarih sizi hiçbir zaman affetmeyecektir."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Çorlu tren kazasına ilişkin devam eden yargı sürecinin adalet beklentilerine cevap vercek şekilde tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Bülbül, Peşmerge güçlerinin Kerkük'te hakimiyet kurmak istediğini ve Suriye sınırından kurulması planlanan terör devletinin bir parçası olduğunu ifade etti. Bülbül, "Peşmergenin Kerkük'te faliyet göstermesi Irak Anayasası'na aykırıdır. Erbil'deki yönetim ile merkezi Bağdat hükümeti arasındaki anlaşma Türkiye'nin bölgede yaptığı Pençe Harekatı gibi operasyonlarına cevap niteliği taşıyor. Bu faaliyetler er ya da geç akamete uğrayacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin'in işkenceye maruz kaldığını ve yaşanan işkence vakalarının sembolü olduğunu iddia etti. Beştaş, Çetin'in işkenceden sonra 10 gün gözaltında tutulduğunu, bununla işkence izlerini yok etmek ve işkencenin meşrulaştırılmak istendiğini ileri sürdü.

Beştaş, barolara ilgili yasa teklifi hakkında görüşlerini açıklarken HDP'li diğer milletvekilleriyle toplu olarak ayakta ve ortak metni okumaya başladı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bu tavrın usule aykırı olduğunu ifade ederek birleşime ara verdi.

Aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Enin Özkoç, yerinden söz aldı. Özkoç, hükümetin halkın sorunlarını bir tarafa bırakarak sosyal medyaya kelepçe vurduğunu, barolar ve güvenlik soruşturmasıyla ilgilendiğini ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da 2 yıl önce yaşanan Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını vurguladı.

Genel kurulda görüşülecek barolara ilişkin yasa teklifine de değinen Turan, düzenlemeyle barolarda demokratik temsili sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Teklifin sadece çoklu baro olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Turan, düzenlemeyle avukatların sorunlarının çözümünün de hedeflendiğini dile getirdi.