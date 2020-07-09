TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

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Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç "Van'da yaşanan sel felaketi ve göçmenlerin sorunları", TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın "Srebrenitsa katliamı" ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu "Zonguldak-Çaycuma- Filyos Limanı açıklarına Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek için gelen Fatih sondaj gemisinin yapacağı çalışmalar" hakkında gündem dışı konuştu.

HDP'li Sarısaç, İran'a sınır olan ve geçiş güzergahında bulunan Van'a, acımasız hükümetlerden kaçan çok sayıda sığınmacının geldiğini ve durumlarının yürekleri dağladığını söyledi.

Öte yandan Van'daki sel felaketi nedeniyle ev, iş yeri ve tarımsal alanların zarar gördüğünü belirten Sarısaç, vatandaşların zararlarının karşılanmasını istedi.

Sarısaç, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin araştırılmasına yönelik grup önerilerinin iktidar tarafından reddedildiğini de ifade ederek, bu olaydaki ihmallerin ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

"Boşnaklar sadece Müslüman oldukları için katledildiler"

AK Parti'li Aydın, Srebrenitsa'nın Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük katliam olduğunu söyledi.

Bölgedeki BM Barış Gücü'ne bağlı Hollanda askerlerinin güvenlik teminatları altındaki Boşnakları, öldürüleceklerini bile bile Sırp güçlerine teslim ettiklerini anlatan Aydın, 8 bin 372 kendini savunma imkanı olmayan sivilin katledildiğini belirtti.

Bölgeyi Müslümanlardan arındırmak ve "Büyük Sırbistan"ı kurmak için insanlık suçu işlendiğini dile getiren Aydın, "Boşnaklar, sadece Müslüman oldukları için Batılı ülkeler seyrederken katledildiler. Dün Bosna'da yaşanan katliama karşı gözlerini kapatan ülkeler, bugün Halep'te, İdlib'de, Filistin'de başka katliamlara karşı gözlerini yummaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Srebrenitsa katliamının unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayan Aydın, katliamı gerçekleştirenlerin bir kısmının Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından suçlu bulunduğunu ancak bu kişileri destekleyenler ile Sırplar'a örtülü destek veren Avrupalı liderlerin yargılanmadığını kaydetti.

Aydın, katledilenlerden 6 bin 356 kurbanın kimliklerinin tespit edilerek ailelerine teslim edildiğini de belirtti.

AK Parti'li Çolakoğlu, Fatih'in "çevre dostu" bir sondaj gemisi olduğunu belirterek, bu gemiyle ülke kaynaklarının milletin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini anlattı.

Zonguldak açıklarında sondaj faaliyetlerine başlayan geminin çalışmalarının, 6 ay kadar sürmesinin öngörüldüğünü kaydeden Çolakoğlu, "Artan enerji talebini yerli ve milli kaynaklarla karşılama azim ve kararlılığı, Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu gün gibi tüm sevdamızla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve bakanlık çalışanlarımızla, sondaj çalışmalarına öncülük edip milli kaynaklarla enerji devrimini gerçekleştirdikleri için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Srebrenitsa, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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