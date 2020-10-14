TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

14.10.2020 14:37
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Muş'ta yaşanan sorunlar hakkındaki konuşmasında, sorunların çok fazla olduğunu belirterek, nereye el atılsa "bin ah" işitileceğini öne sürdü.

Bu sorunları çözmekten uzak bir iktidar olduğunu savunan Koçyiğit, mera ve yayla yasaklarının bölgede hayvancılığı yapılamaz noktaya getirdiğini iddia etti. Süt ve yem desteklerinin yetersizliğinin de sıkıntıları sürdürdüğünü ileri süren Koçyiğit, bölgede işsizlik sorunun olduğunu da söyledi.

Muş'un tek şeker fabrikasının özelleştirildiğini dile getiren Koçyiğit, şekerpancarı üreticilerinin ürünlerini farklı illere götürürken sorunlar yaşadığını aktardı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, işgal altındaki Karabağ ve Azerbaycan- Türkiye kardeşliği hakkındaki konuşmasında, BM'nin o dönem işgal edilen Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesini istediğini ama Ermenistan'ın buna uymadığını vurguladı. Daha sonra Minsk grubu oluşturulduğunu ancak alınan kararlara yine Ermenistan tarafından uyulmadığını belirten Subaşı, Türkiye'nin, işgal altındaki topraklardan Ermenistan'ın çıkmasını istediğin kaydetti.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da Kırıkkale'nin sorunları hakkında yaptığı konuşmada, iktidarın açıkladığı önlem paketinin Kırıkkale esnafının sorunlarına derman olmadığını öne sürdü.

"Yandaş şirketlere yapılan muafiyetin" gariban vatandaşlara uygulanabileceğini söyleyen Önal, Kırıkkale'de 18 yılda bir fabrika yapılmadığını, işletmelerin küçüldüğünü iddia etti.

Önal, ilde eğitim konusunda durumu elvermediği için sıkıntı yaşayan aileler bulunduğunu da ifade ederek, eğitim için zorunlu olan cihazların tüm öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz dağıtılmasını istedi.

Milletvekili, Haydar Akar, Kırıkkale, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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