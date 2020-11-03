TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

03.11.2020 16:11
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmir'deki depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Devletin tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu ifade eden Şeker, "Depremler bize, ölümlere depremin değil, sağlıksız binaların sebep olduğunu gösterdi. Depremde can kaybının en aza indirilmesi için hükümete, yerel yönetimlere ve bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Riskli yapılar bir an önce tespit edilip yıkılmalıdır. Belediyelerimiz bu çalışmaların hepsini rahatlıkla yapabilirler, bu konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Belediyelerimizin kentsel dönüşümü önemsemesi lazım." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu'daki maden sahalarının çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adıgüzel, siyanürle altın ayrıştırmanın genellikle gelişmiş ülkelerce yapıldığını, bunu da sömürge altındaki ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde gerçekleştirdiklerini ileri sürerek Ordu'da şu an 46 ayrı alanda arama ruhsatının bulunduğunu, sondaj alanlarının birçoğunun ise insanların evlerinin, bahçelerinin yanı başında olduğunu vurguladı. Adıgüzel, " Türkiye'de altın madeni işleten firmaların çoğu, geçmişte FETÖ ile iştiraki olan firmalardır. FETÖ'nün 15 Temmuz'da bu devlete sıktığı her kurşunun, bu Meclise attığı her bombanın arkasında bu altın madenlerinden elde edilen gelirler ve bununla yetiştirdiği teröristlerin katkısı vardır. Altın madenlerinin devlete en ufak bir katkısı yoktur. Bugün ya da yarın fındıkta bir siyanür tespit edilirse ülkenin stratejik ürünü risk altına girecektir." diye konuştu.

Adıgüzel, konuşmasının kalan kısmını tepki amacıyla kürsüde sessiz bir şekilde kitap okuyarak tamamladı.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ise Adana'daki eğitim sorunlarını ele aldı.

Yeni eğitim yılında uzaktan eğitim sorunlarının Adana'da da devam ettiğini ileri süren Peköz, "Adana'da 250 bin Suriyeli yaşamakta ve bunların 40 bin civarında çocuğu var ama bu insanlar için bir çözüm üretilebilmiş değil. Derslik sorunu bulunan kentte öğrenciler eğitimden yoksun. Eğitim alanındaki sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunun için de Meclisin bir çaba içerisinde olması şarttır." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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