TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "AK Parti'nin dünü ve bugünü", MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan depremler ve alınması gereken önlemler", CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Sosyal yardım ödemeleri" konularında birer konuşma yaptı.

Durmuşoğlu, 3 Kasım 2002 tarihinin Türkiye için değişim, gelişim ve kalkınmanın miladı olduğunu belirterek, AK Parti'nin Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesini adım adım zafere doğru taşıdığını dile getirdi.

AK Parti'nin yapılamaz denilenleri yaptığına dikkati çeken Durmuşoğlu, her alanda Türkiye'yi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak ülkenin gücüne güç kattıklarını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde her alanda yapılan reformları, yatırımları anlatan Durmuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, 2053-2071 vizyonlarını hayata geçirmede önemli bir yol katedeceğimize yürekten inanıyorum. Yakın geçmişin kara lekesi 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi en zor zamanlarda da ilk günkü aşkla milletimizle birlikte inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP Düzce Milletvekili Yılmaz, depremle ilgili tespitlerin dilek ve temenniden öteye geçmesi gerektiğini belirterek, "Çok yol almamız gerekliliği açık ve seçik ortadadır." dedi.

Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlere İlişkin Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor kapsamında gerekli yasa ve yönetmeliklerin çıkarılacağını umut ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Deprem esnasında toplanma alanlarının önemi İzmir depremiyle bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, depremlerden siyasi çıkar sağlamak, farklı dünya görüşü saikleriyle karşı tarafı kötülemek maksatlı çirkin ve asılsız iftiralarda bulunan kişileri şiddetle kınadığını söyledi.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, Sayıştay raporlarına göre engeli olmadığı halde bazı vatandaşlara ödemeler yapıldığını belirterek, "Bu paraları kime verdiniz? Hak etmeyen 442 bin kişi kimdir? Toplamda 442 bin kişi ve 6,9 milyar Türk lirası." diye konuştu.

Yüzde 98 engelli bir vatandaşın ise maaşının kesildiğini iddia eden Kasap, "Sayıştay'ın raporu bir ilandır, bir suç duyurusudur." değerlendirmesinde bulundu.