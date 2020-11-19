TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

19.11.2020 15:41
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şırnak İl Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve kentte bazı temaslarda bulunduklarını belirtti.

Şırnak'taki bazı yatırımlardan söz eden ve bunların tamamlanması gerektiğini dile getiren Akçay, güvenlik güçleriyle birlikte terörle mücadelede en ön safta kahramanca mücadele eden korucuların da ücretlerinin iyileştirilip, çalışma koşulları ve görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni hayvan hakları yasasının iktidar tarafından gündeme getirilerek bir an önce çıkması gerektiğini, İYİ Parti olarak gerekli tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Nevşehir'de en çok buğday, patates ve üzüm üretildiğini, özellikle patates üreticisinin perişan halde olduğunu öne süren Türkkan, "Girdiler yüzde 50 yükseldi ama patates fiyatı aynı kaldı. Alenen Türk çiftçisini açlığa mahkum ediyorsunuz. Sadece çiftçiyi değil bütün milleti açlığa mahkum ediyorsunuz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, RTÜK'e bazı programlarla ilgili yaptıkları başvurulara 5 aydır yanıt gelmediğini belirtti.

RTÜK'te "çifte standart, keyfi bir durumun hakim olduğunu" öne süren Oluç, "RTÜK, Anayasal kurum olma özelliğini şimdiki başkan döneminde tamamen yitirmiştir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Oluç'a katılmıyorum. RTÜK iktidarın sopası değil. İktidarın sopası Basın İlan Kurumu. RTÜK'e 'sopa' derseniz, haksızlık etmiş olursunuz. RTÜK iktidarın giyotini, 'sopa' hafif kaldı." ifadesini kullandı.

"Ekonomi trafik gibidir. Kurallarına uymazsan duvara toslarsın. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum tam budur." diyen Altay, "Bütün dünyada faiz düşerken Türkiye'de arttı. O zaman 130 milyar doları niye çarçur ettiniz? Faizler daha da artacak. Bu kadar hesapsız kitapsız bir ekonomi yönetimini Türkiye hak etmiyor. Ekonomideki buhranı ve çöküşü, demokrasi ve hukuk makyajıyla gidermeniz mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

Konuşmaların ardından, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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