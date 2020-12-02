TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

02.12.2020 14:53
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Bilgiç, Sağlık Komisyonu ve enfeksiyon uzmanlarının, milletvekillerinin kürsüde 5 dakika da olsa maskelerini çıkarmasının kendileri açısından ciddi tehlike doğurduğuna dair görüşleri olduğunu belirterek, milletvekillerinin konuşmalarını maskeyle yapmalarını istedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, "7 Aralık Kilis'in kurtuluşu", MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Kilis Milletvekili Dal, 1919 yılında Kilis halkının 2 yıl Fransızlar'a karşı mücadele ettiğini anımsatarak, bu mücadelede ön plana çıkan Şahin Bey, Aslan Bey, Sakıp Bey, İslam Bey gibi birçok kahramanı rahmetle andığını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde çiftçilerin daha fazla ve kaliteli ürün elde edebilmesi için birçok baraj ve gölet yaparak toprağın suyla buluşturulduğunu belirten Dal, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden 34 fabrika inşaatının bitme aşamasında olduğunu, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin engelli olduğunu dile getirerek, "MHP olarak, tüm engellilerin kimseye bağımlı olmadan yaşamasından yanayız. Bununla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor." dedi.

Engelli aylıklarının artırılması gerektiğini söyleyen Aycan, ailenin geliri değil engellinin geliri dikkate alınarak engelli aylığı bağlanması gerektiğini belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, birikimlerini Türkiye'de değerlendiren Avrupa'da yaşayan Türkler'in hesap bilgilerinin bu yıl sonu itibarıyla çalıştıkları ülkenin yönetimleriyle paylaşılacağını belirterek, Avrupa'da yaşayan Türkler'in panik içinde olduklarını söyledi.

Yurt dışındaki Türkler'in Türkiye'de biriktirdikleri paralara ilişkin bilgilerin paylaşılması halinde bu kişiler hakkında vergi soruşturmaları başlayabileceğini dile getiren Çakırözer, "Bu insanlar ne yapacağını bilmiyor çünkü ellerinde hiçbir bilgi yok." diye konuştu.

Anlaşma konusunda bilgi sahibi olunmadığının altını çizen Çakırözer, "'Bu anlaşmadan kaçalım' demiyoruz ama yurt dışındaki vatandaşlarımızı yeterince bilgi sahibi yapana kadar bu anlaşmanın uygulaması ertelenmelidir." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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