TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

22.12.2020 15:45
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TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı konuşmada, otomatik bilgi paylaşımının Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme olup, şimdiye kadar 140 ülke tarafından imzalandığını anımsattı.

G20, Avrupa Birliği ve OECD'nin taraf olduğu bu anlaşma ile vergi kaçakçılığının, vergi kaybının ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğinı belirten Sırakaya, "Sözleşmenin gerekli kıldığı bilgilerin paylaşımını reddeden ülkelerin 'vergi cenneti' ilan edilme, uluslararası fonlardan yararlanamama veya uluslararası finans ve bankacılık sisteminden izole edilme gibi yaptırımlarla karşılaşmaları olasıdır." dedi.

Türkiye'nin Meclis'te bulunan tüm partilerin kabulüyle 2017 yılında sözleşmeye dahil olduğunu anlatan Sırakaya, Türkiye'nin ilk olarak 2018 yılına ait bilgileri 2019 yılında Norveç ve Letonya ile paylaştığını kaydetti.

2020 yılında ise Türkiye'nin 77 ülkeden bilgi alacağının, 57 ülke ile de 2019 yılına ait bilgileri paylaşacağının açıklandığını dile getiren Sırakaya, bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerin yer almadığını söyledi.

Bu ülkelerde önemli sayıda Türk vatandaşının yaşadığına işaret eden Sırakaya, "Bu ülkelerle yapılması öngörülen finansal bilgi paylaşımlarının buralarda yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine şartlar yaratabileceği akıllara gelebilir. Yapılan bu sözleşme ile geriye dönük otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir. Planlanan bilgi paylaşımı, yalnızca bir önceki yıla ilişkin finansal bilgileri ve 31 Aralık tarihi itibariyle mevcut bakiye bilgisini içermekte, gayrimenkuller, taşınır veya taşınmaz mallar ile araçlar gibi finansal nitelikte olmayan bilgileri kesinlikle içermemektedir. Ayrıca emekli aylığı veya kira geliri gibi hesap hareketlerinin ayrıntıları da paylaşım kapsamı içinde değildir." diye konuştu.

2017 yılı itibarıyla düşük yoğunluklu olarak başlayan bilgilendirme çalışmalarının 2019 sonu ve 2020 yılında daha yoğun bir çalışmayla devam ettiğini belirten Sırakaya, "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tarafımızca da katkı verilen bilgilendirici bir rehber vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Ülkemiz, OECD içerisinde vatandaşlarını bilgilendirmek için bu tür bir rehber hazırlayan tek ülkedir." ifadesini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ulaşım sektörü ve esnafların sorunlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, çiftçilerin yaşadıkları sorunlar nedeniyle artık sokaklara ve meydanlara çıkmaya başladığını söyleyerek, haczedildiği için götürülen bir traktörün resmini milletvekillerine gösterdi.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ise seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte sorunların giderek arttığını savundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Milletvekili, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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