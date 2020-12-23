TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin, doğusu batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle bir olduğunu ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgulayarak, "Bizim davamız, millet, hürriyet, demokrasi, kalkınma davasıdır ve Türkiye'yi 2030, 2053 hedeflerine ulaştırma davasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Hüseyin Yayman, "100 yıl önce 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti, dünü, bugünü, yarını" hakkındaki konuşmasında, Türkiye'nin büyük bir mucize gerçekleştirdiğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

100 yıl önce ve bugüne bakıldığında Türkiye'nin büyük bir başarıya imza attığına işaret eden Yayman, 100 yıl önce 35 bin köyünde elektrik, su, yol, hemşire, doktor bulunmadığını, Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının okuma yazma bilmediğini belirtti.

Tarım için kara saban dahi bulunmadığını, sadece 1923 yılında bin traktör bulunduğunu kaydeden Yayman, o günlerden bugünlere gelmenin herkes tarafından "Türkiye mucizesi" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Yayman, 1950 yılında Türkiye'de İstanbul- Ankara arasında karayolu bulunmadığını, 1923-1950 arasında sadece 3 baraj inşa edildiğini dile getirerek, "Baraj, otoyol, hızlı tren, hastane yapmak hayaldi. İşte bu hayalleri gerçekleştiren büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dı." diye konuştu.

Büyük dönüşümleri, büyük liderlerin yaptığını ifade ederek, Avrupa ülkelerinden örnek isimleri sıralayan Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu şekilde büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Yayman'ın bu sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP'li Yayman, 1923 yılında kişi başına milli gelirin 50 dolarken bugün 10 bin dolar civarında olduğunu vurgulayarak, o tarihten bu yana ekonominin 3 kat büyüdüğünü kaydetti.

İhracatın, bölünmüş yol uzunluğunun ve havalimanı sayısının arttığını anlatan Yayman, "Bu, Türkiye'nin başarısıdır. Bu aziz milletimizin başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti, doğusu batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle birdir ve herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Bizim davamız, millet, hürriyet, demokrasi, kalkınma davasıdır ve Türkiye'yi 2030, 2053 hedeflerine ulaştırma davasıdır." diye konuştu.

100 yıl sonra Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini, Osmanlı'ya "hasta adam" diyenlerin bugün yıldızı parlayan Türkiye'yi izlediklerini ve takdirle andıklarını dile getiren Yayman, AK Parti'nin çok büyük icraatlara imza attığını ancak bugün daha büyük icraatlara imza atacağını söyledi.

Yayman, yeni yılın hayırlı ve "koronasız, salgınsız" bir sene olması temennisinde bulundu.

Türkiye'yi 2053 hedeflerine taşımak için mücadelelerini sürdürdüklerine dikkati çeken Yayman, "AK Parti'nin tek bir rakibi vardır, AK Parti'dir. AK Parti, başkalarına bakarak hiza alan bir parti değildir, milletin partisidir." sözlerini sarf etti.

"Bugün başka ülkelerin askeri üniformalarıyla dolaşan PKK'lı, YPG'li teröristler aynı değil mi?"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, " Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası"na ilişkin konuşmasında, Akif'in dizelerine atıfta bulunarak, Akif'in dünyaya söz sahibi olmak için milleti ve dini anlamak gerektiğini belirttiğini anlattı.

Akif'in, çeşitli ortamlarda halkı uyandırma görevini yerine getirdiğini ve Meclis çalışmalarına katkı sağladığını vurgulayan Etyemez, Akif'in aşılamaya çalıştığı ruhun, Anadolu'yu, vatan uğrunda canlar feda edebilecek vatan haline getiren ruh olduğunu kaydetti.

Etyemez, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı aziz milletin, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale ruhunun dirildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın ilk sözcüğünün "Korkma" olduğunu anımsatan Etyemez, Akif tarafından İstiklal Marşı'nın millet için ebedi bir dua olarak kaleme alındığını da dile getirdi.

İstiklal şairi Akif'in, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerine işaret eden Etyemez, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle andı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'in Fransız İşgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü" hakkındaki konuşmasında, 100 yıl önce kilometrelerce öteden gelerek binlerce Gaziantepli'yi şehit eden Fransızlar ve onların işbirlikçisi Ermeni çetelerinin unutulmayacağını vurguladı.

Taşdoğan, "Bugünleri iyi anlamak için o günlere iyi bakmak gerekir. Bu Fransa'yı merak edenler, Ermenilere Fransız üniformasını giydirip üzerimize nasıl saldıklarını hatırlasınlar. Adana'da mezalimi sorsunlar, Urfa neden 'Şanlı' olmuş öğrensinler, Maraş neden 'Kahraman' oldu bilsinler, yıkılan Mersin'i duysunlar, Antep'in neden 'Gazi' olduğunu dinlesinler." diye konuştu.

Kahraman Türk ordusu, yaklaşık 100 yıl sonra Afrin'e barış ve huzur götürdüğünde Fransızların yaptığı beton hendeklerle karşılaşmasının tesadüf olup olmadığını soran Taşdoğan, "O gün Fransız askeri kıyafeti giydirilmiş Ermeniler ile bugün başka ülkelerin askeri üniformalarıyla dolaşan PKK'lı, YPG'li teröristler aynı değil mi?" sorusunu yöneltti.

Fransa'nın, Gaziantep'teki mağlubiyetini anımsatan Taşdoğan, "Bugün bulduğu her fırsatta Türk'e düşmanca tavırlar sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı tarihten bihaberdir." diye konuştu.