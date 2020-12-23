TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

23.12.2020 15:23
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin, doğusu batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle bir olduğunu ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgulayarak, "Bizim davamız,...

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin, doğusu batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle bir olduğunu ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgulayarak, "Bizim davamız, millet, hürriyet, demokrasi, kalkınma davasıdır ve Türkiye'yi 2030, 2053 hedeflerine ulaştırma davasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Hüseyin Yayman, "100 yıl önce 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti, dünü, bugünü, yarını" hakkındaki konuşmasında, Türkiye'nin büyük bir mucize gerçekleştirdiğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

100 yıl önce ve bugüne bakıldığında Türkiye'nin büyük bir başarıya imza attığına işaret eden Yayman, 100 yıl önce 35 bin köyünde elektrik, su, yol, hemşire, doktor bulunmadığını, Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının okuma yazma bilmediğini belirtti.

Tarım için kara saban dahi bulunmadığını, sadece 1923 yılında bin traktör bulunduğunu kaydeden Yayman, o günlerden bugünlere gelmenin herkes tarafından "Türkiye mucizesi" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Yayman, 1950 yılında Türkiye'de İstanbul- Ankara arasında karayolu bulunmadığını, 1923-1950 arasında sadece 3 baraj inşa edildiğini dile getirerek, "Baraj, otoyol, hızlı tren, hastane yapmak hayaldi. İşte bu hayalleri gerçekleştiren büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dı." diye konuştu.

Büyük dönüşümleri, büyük liderlerin yaptığını ifade ederek, Avrupa ülkelerinden örnek isimleri sıralayan Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu şekilde büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Yayman'ın bu sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP'li Yayman, 1923 yılında kişi başına milli gelirin 50 dolarken bugün 10 bin dolar civarında olduğunu vurgulayarak, o tarihten bu yana ekonominin 3 kat büyüdüğünü kaydetti.

İhracatın, bölünmüş yol uzunluğunun ve havalimanı sayısının arttığını anlatan Yayman, "Bu, Türkiye'nin başarısıdır. Bu aziz milletimizin başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti, doğusu batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle birdir ve herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Bizim davamız, millet, hürriyet, demokrasi, kalkınma davasıdır ve Türkiye'yi 2030, 2053 hedeflerine ulaştırma davasıdır." diye konuştu.

100 yıl sonra Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini, Osmanlı'ya "hasta adam" diyenlerin bugün yıldızı parlayan Türkiye'yi izlediklerini ve takdirle andıklarını dile getiren Yayman, AK Parti'nin çok büyük icraatlara imza attığını ancak bugün daha büyük icraatlara imza atacağını söyledi.

Yayman, yeni yılın hayırlı ve "koronasız, salgınsız" bir sene olması temennisinde bulundu.

Türkiye'yi 2053 hedeflerine taşımak için mücadelelerini sürdürdüklerine dikkati çeken Yayman, "AK Parti'nin tek bir rakibi vardır, AK Parti'dir. AK Parti, başkalarına bakarak hiza alan bir parti değildir, milletin partisidir." sözlerini sarf etti.

"Bugün başka ülkelerin askeri üniformalarıyla dolaşan PKK'lı, YPG'li teröristler aynı değil mi?"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, " Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası"na ilişkin konuşmasında, Akif'in dizelerine atıfta bulunarak, Akif'in dünyaya söz sahibi olmak için milleti ve dini anlamak gerektiğini belirttiğini anlattı.

Akif'in, çeşitli ortamlarda halkı uyandırma görevini yerine getirdiğini ve Meclis çalışmalarına katkı sağladığını vurgulayan Etyemez, Akif'in aşılamaya çalıştığı ruhun, Anadolu'yu, vatan uğrunda canlar feda edebilecek vatan haline getiren ruh olduğunu kaydetti.

Etyemez, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı aziz milletin, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale ruhunun dirildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın ilk sözcüğünün "Korkma" olduğunu anımsatan Etyemez, Akif tarafından İstiklal Marşı'nın millet için ebedi bir dua olarak kaleme alındığını da dile getirdi.

İstiklal şairi Akif'in, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerine işaret eden Etyemez, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle andı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'in Fransız İşgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü" hakkındaki konuşmasında, 100 yıl önce kilometrelerce öteden gelerek binlerce Gaziantepli'yi şehit eden Fransızlar ve onların işbirlikçisi Ermeni çetelerinin unutulmayacağını vurguladı.

Taşdoğan, "Bugünleri iyi anlamak için o günlere iyi bakmak gerekir. Bu Fransa'yı merak edenler, Ermenilere Fransız üniformasını giydirip üzerimize nasıl saldıklarını hatırlasınlar. Adana'da mezalimi sorsunlar, Urfa neden 'Şanlı' olmuş öğrensinler, Maraş neden 'Kahraman' oldu bilsinler, yıkılan Mersin'i duysunlar, Antep'in neden 'Gazi' olduğunu dinlesinler." diye konuştu.

Kahraman Türk ordusu, yaklaşık 100 yıl sonra Afrin'e barış ve huzur götürdüğünde Fransızların yaptığı beton hendeklerle karşılaşmasının tesadüf olup olmadığını soran Taşdoğan, "O gün Fransız askeri kıyafeti giydirilmiş Ermeniler ile bugün başka ülkelerin askeri üniformalarıyla dolaşan PKK'lı, YPG'li teröristler aynı değil mi?" sorusunu yöneltti.

Fransa'nın, Gaziantep'teki mağlubiyetini anımsatan Taşdoğan, "Bugün bulduğu her fırsatta Türk'e düşmanca tavırlar sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı tarihten bihaberdir." diye konuştu.

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Fatih Karagümrük, anlaşma sağladığı Andrea Bertolacci'yi İstanbul'a getirdi Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence yapmışlardı! Her şey vidanın ismini unuttuğu içinmiş Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı
AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır         
15:24
Koronavirüsten yaşamını yitiren doktorun 11 kardeşi doğmadan önce, 2 kardeşi de doğduktan sonra hayatını kaybetmiş Koronavirüsten yaşamını yitiren doktorun 11 kardeşi doğmadan önce, 2 kardeşi de doğduktan sonra hayatını kaybetmiş         
14:43
Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacak Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacak         
14:33
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Yolcu kadını Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı         
14:09
Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi         
13:58
Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın?         
12:55
İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı         
12:16
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu         
08:19
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 15:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei