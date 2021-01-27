TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

27.01.2021 15:29
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Mersin'in tarım sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Mersinli çiftçilerin toplam borcunun 300 milyon lirayı aştığını söyledi.

Salgın döneminde en çok rağbet gören sektör gıda olmasına rağmen, yerli çiftçinin mutsuz olduğunu savunan Sıdalı, ülkede üretim ekonomisinin desteklenmesi, çiftçinin işlerinin kolaylaştırılması ve borçlarının ötelenmesi gerektiğini belirtti.

Geçen yıl mayıs ve eylül aylarında yaşanan iklimsel değişikliğin, Mersin'de bazı tarımsal ürünlerde önemli zararlara yol açtığını anlatan Sıdalı, 2021 yılı öncesi sıcak hava nedeniyle oluşan tarımsal zararların nasıl karşılanacağını sordu.

"4 bin konutu bu yıl teslim edeceğiz"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Elazığ depreminin yıldönümü" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremin ilk anlarından itibaren en çok hissedilen yerlerde kendisinin ve bakanların yer aldığını anlatan Çalık, deprem nedeniyle oluşan zararlara ilişkin birçok tedbirin hayata geçirildiğini kaydetti.

Çalık, kalıcı konut, köy evi ve ahırların inşa sürecinin devam ettiğini belirterek, "2 bin konutu bir yıldan önce tamamladık. Allah izin verirse 4 bin konutu da bu yıl içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimize teslim edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Deprem sonrası deprem vergilerine ilişkin kara propaganda yapıldığını hatırlatan Çalık, sadece Malatya'da deprem konutlarının ihale bedelinin 2 milyar lira olduğunu, deprem vergilerinin çok daha fazlasının deprem bölgelerine harcandığını vurguladı.

"İhale edilen konutların sadece yüzde 10'u teslim edilebildi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya'nın sorunları" hakkındaki konuşmasında, Elazığ depreminin Malatya'nın tamamına yakınını etkilediğini ve bugün ildeki birçok bina ve ahırın hasarlı durumda olduğunu söyledi.

TOKİ'nin birçok noktaya konut yapmaktan imtina ettiğini ileri süren Ağbaba, bugüne kadar teslim edilen konut sayısının 517 olduğunu, ihale edilen konutların sadece yüzde 10'unun teslim edilebildiğini iddia etti.

Ağbaba, Malatya'daki bazı yolların fotoğraflarını göstererek, birçok ilçe açısından önemli ulaşım yollarının tamamlanmadığını ve 2021 yılına yakışmadığını savundu.

HES'lere ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbaba, "AK Parti sadece ceplerimizdeki paraya göz dikmedi, yolsuzluklarla ün yapmadı bir de doğamızı katletti." dedi.

Malatya'daki taş ocaklarını eleştiren Ağbaba, "Malatya'nın köylerindeki taş ocaklarına ruhsat verenlere ve bunlara ses çıkarmayanlara Allah vicdan versin." ifadesini kullandı.

"O yolsuzlukları önce bir halledin"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ağbaba'nın sözlerine cevaben, "Kamuoyunda gündemi işgal eden belediyelerinizle ilgili tutuklananlar, soruşturma geçirenler, organize suç haline gelen belediyeleriniz var. O yolsuzlukları önce bir halledin siz. Ondan sonra bunlarla alakalı konuşma hakkına sahip olursunuz." diye konuştu.

Ağbaba'nın taş ocaklarına ilişkin eleştirileri üzerine de Muş, Ağbaba'nın, kullandığı elektriğin kaynağını seçebilme hakkına sahip olduğunu, bu hassasiyete sahip olduğunu düşünenlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği tüketebileceğini söyledi.

AK Parti'li Çalık da Malatya'ya toplamda 23,5 milyarlık yatırım yaptıklarını, ildeki 36 kilometrelik yolu 432 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

Bütün ilçe ve il bağlantı yollarını yaptıklarını anlatan Çalık, Arapgir-Malatya yolunun son ilçe olarak proje çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Çalık, tamamlanan konutların fotoğraflarını göstererek, 2 bin konutun tamamlandığını, altyapı çalışmalarının bitirilmesiyle teslim edileceğini belirtti.

"İddiaların karşılığı ortada"

CHP'li Ağbaba, yeniden söz alarak, mazotunu kendisi koyarak kendi aracıyla köyleri gezdiğini ifade ederek, "Veli Ağbaba, valinin, kaymakamın, bakanların aracına binip yol yapmıyor, helikopterle gitmiyor, ayakkabısını, çarığını giyiyor, gece gündüz köy geziyor." sözlerini sarf etti.

Ağbaba, AK Parti'li Muş'un, CHP'li belediyelere yönelik sözlerine de "Biz yolsuzluk yapanı partiden atıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Büyükelçi yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, AK Parti'li eski Ankara, Bursa, İstanbul, Balıkesir belediye başkanlarının neden görevden alındığını sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da "Görevden aldıkları da almadıkları da var. Bir Çankaya Belediye Başkanı vardı, bir kaydı yansımıştı, 'Yamyamları doyuramıyorum.' dedi adam ve CHP adamı paketledi. Bir daha adamı belediye başkanı adayı göstermediler. Bahsettiği iddialarla ilgili yargılamalar yapıldı, gereken kararlar verildi." diye konuştu.

AK Parti, Malatya, Deprem, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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