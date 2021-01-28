TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

28.01.2021 14:49
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, geleneksel sanatımızı, fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Adıyla, yapımıyla her haliyle bize ait olan çinimizi, Çin'e yedirmeyelim hep birlikte sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, geleneksel sanatımızı, fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Adıyla, yapımıyla her haliyle bize ait olan çinimizi, Çin'e yedirmeyelim hep birlikte sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Erbaş, gündem dışı konuşmasında, çini sanatı ve sanatçılarının sorunlarını dile getirdi.

Çiniciliğin, bir kültür, atalarından kendilerine kalan en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Erbaş, çinicilik sanatının, kültürel bağın güçlendirilmesine de katkı sunduğunu anlattı.

Türkiye'de 5 binden fazla çini ustası bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Erbaş, bunu, tahmin ile ifade etmenin düşündürücü olduğunu söyledi.

Erbaş, çini sanatçılarının, müstakil bir odalarının bulunmadığını, gelir kaybı desteğinden yararlanamadığını kaydederek, çinideki KDV oranının yüzde 18'den kademeli olarak yüzde 5 ve yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Ahmet Erbaş, can çekişen çinicilere yüzde 18 KDV ödeterek bu geleneğin, ayakta tutulamayacağını ifade etti.

Bu sanata, sözde değil özde sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Erbaş, sanatın, uygarlığın imzası olduğunu kaydetti.

Bir çini tabağını gösteren Erbaş, çininin yapım aşamasını bu tabak üzerinde anlattı. Bunun meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Erbaş, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, geleneksel sanatımızı, fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Adıyla, yapımıyla her haliyle bize ait olan çinimizi, Çin'e yedirmeyelim, hep birlikte sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise "tırmanan siyasal kutuplaşma" üzerinde yaptığı konuşmada, kendilerinin kuşağının, geçmişteki siyasi kutuplaşmaları, bütün acılarıyla yaşadığını dile getirerek, bundan vazgeçilmesini istedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da "3 Ocak Mersin'in kurtuluşu" dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Milletvekili, Asker, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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