TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Milli Uzay Programı'na ilişkin "Türkiye tam bağımsız yürüyüşüne uzayda da devam ediyor olacak. İstikbal göklerdedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Milli Uzay Programı" hakkındaki konuşmasında, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun muazzam bir dip dalga oluşturduğunu; teknolojiye ilgi duyan ve kendi projelerini oluşturan gençlerin, birlikte başarabilecekleri duygusunu pekiştirerek yollarına devam ettiğini; bu nedenle oluşan heyecanın, bütüncül ve sistemli planlamalarla doğru mecraya yönlendirilmesi çalışmaları ve azmini arttırdığını belirtti.

Milli Uzay Programı'nın hedeflerini sıralayan Yıldız, bunların ufuk açıcı, uygulanabilir ve gerçeğe dönüştürülebilir olduğuna dikkati çekti.

Programın 10 hedefi bulunduğunu anlatan Yıldız, hedeflerden birinin Türk bir astronotun uzaya gönderilmesi olduğunu anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir Türk kadın astronotun uzaya giden ilk kişi olması hususundaki hassasiyetini dün ifade etti. Bu da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Üstad Neşet Ertaş'ın kelimelerinde kendimi bulduğum bir cümlesi var. Ertaş der ki, 'Bozkırda denizi izlemek gibidir gökyüzünü izlemek.' Işık kirliliğinin uğramadığı yerleşkelerde, gökyüzünü tanıyan, seven ışıl ışıl, pırıl pırıl Anadolu çocukları, vizyoner Türk gençliği Türkiye'nin uzaya izini bırakacak isimler olacak." şeklinde konuştu.

Yıldız, bu coğrafyanın çocuklarının, fırsat eşitliği temelinde uzaya iz bırakacağı günlere şahitlik edeceklerini belirterek, "Tarihsel süreç içerisinde uzay bizler için hiçbir zaman bir boşluk olmadı, bir farkındalık oldu." dedi.

Gökyüzünün Türkiye'nin kaderi olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu razı olduğumuz kader çerçevesinde özgüvenli ve vatanperver Türk gençleri inşallah Türk bayrağını uzayda da dalgalandıracak. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini, insanlığın ortak mirası uzay çerçevesinde de koruyor olacağız. Türkiye tam bağımsız yürüyüşüne uzayda da devam ediyor olacak. İstikbal göklerdedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Atatürk'ü Balıkesir'de 50 bini aşkın insan karşıladı"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir Zağnoz Paşa Camii'nde hutbe okumasının yıl dönümüne" ilişkin gündem dışı konuşmasında, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtulmasının ardından Atatürk'ün 7 kez bu şehri ziyaret ettiğini anlattı.

İzmir'den trenle Balıkesir'e gelişinde Atatürk'ü, nüfusu 20 bin olan Balıkesir'de 50 bini aşkın insanın karşıladığına dikkati çeken Şahin, Mustafa Kemal'in 7 Şubat 1923'te öğle namazını kıldığı Zağnoz Paşa Camii'nde Balıkesir Hutbesi'ni okuduğunu hatırlattı.

Atatürk'ün, cami içinde okuduğu ilk ve tek metnin bu hutbe olduğunu vurgulayan Şahin, o günlerde Türkiye'nin çok kritik iç ve dış gelişmeler yaşadığını, bu nedenle Atatürk'ün buradan dünyaya mesaj vermeyi hedeflediğini dile getirdi.

Hutbenin, vatandaşların soruları ve Atatürk'ün cevaplarıyla yaklaşık 1,5 saat sürdüğüne işaret eden Şahin, "Atatürk, Balıkesir Hutbesi ile Türk milletinin ve ordusunun dimdik ayakta olduğunu tüm dünyaya duyurdu." diye konuştu.

Şahin, Balıkesir Hutbesi'nin bugünkü iktidara yol göstermesini istediğini de söyledi.

"Yunus Emre'nin şanına uygun bir yıl geçirileceğine inanıyorum"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümünü anma ve Türkçe yılı"na ilişkin gündem dışı konuşmasında, Yunus Emre'nin yansıttığı insan sevgisi ve hoşgörü bakımından dikkati çektiğini, her yüzyılda canlılığını koruyan bir mutasavvıf olduğunu ifade etti.

Kabukcuoğlu, Yunus Emre'nin muhatap kitle olarak "72 milleti" aldığını, İslam'ı yanlış tanımlamaların onun felsefesiyle engellenebileceğini aktardı.

"Yunus'un inandıklarına inanmadan da Yunus'u sevmek mümkündür." diyen Kabukcuoğlu, Yunus Emre'nin insan sevgisinin esasında Tanrı sevgisi olduğunu, "Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü." sözlerini sarf ettiğini anımsattı.

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, 2021 yılında Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümünü anma ve Türkçe yılını kutlama törenlerinin yapılacağını belirterek, bu kapsamda TBMM'nin de gerekenleri yapacağına ve Yunus Emre'nin şanına uygun bir yıl geçirileceğine yönelik inancını dile getirdi.