TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

04.03.2021 15:43
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "FETÖ'nün New York'ta reklam panolarını kiralayıp sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor olması, aslında arka planında, bayrağımızı, devletimizi, milletimizi hedef aldıklarını da göstermektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "FETÖ'nün New York'ta reklam panolarını kiralayıp sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor olması, aslında arka planında, bayrağımızı, devletimizi, milletimizi hedef aldıklarını da göstermektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman "Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları", CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Mersin ve ülkede esnaf, çiftçi, işçi ve emeklinin yaşadığı sorunlar" ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "1981'de Paris Türk Büyükelçilik görevlileri Reşat Moralı ve Tecelli Arı'nın ASALA tarafından öldürülmesi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığını anımsatarak yeni iktidar olmuş gibi açıklanan reformların 19 yıldır demokrasi, insan hakları, hukuk adına doğru adımların atılmadığının da itirafı olduğunu savundu. Dervişoğlu, "Mevcut Anayasa'da var olan ve yıllardır çiğnediği sayısız ilkeleri bazılarını hatırlatmıştır. Gerçeği görmüş olması bakımından kendilerini tebrik ediyorum. Umarım bir sonraki adımda geç de olsa Cumhuriyeti, demokrasiyi ve güçler ayrılığını hatırlayacaktır." diye konuştu.

Dervişoğlu, Hükümetin Kanal İstanbul'a verdiği önemi deprem önlemleri için vermesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın özenli bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını ifade etti. Planın özellikle özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye amacını taşıdığını söyleyen Bülbül, planının içeriğinin, milletin ihtiyaçlarına göre hazırlandığını aktardı. Bülbül, "Yeni ve sivil bir anayasa için önemli bir adım olarak gördüğümüz eylem planı için MHP Grubu olarak üstümüze düşen katkıyı sağlayacağız." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yılbaşından bu yana doğal gaza 3 kez zam geldiğini, 590 bin abonenin doğal gazının borcundan dolayı kesildiğini ifade etti. Beştaş, "Kış şartlarında insanlar açlık ve yoksulluğun yanında bir de soğukla mücadele ediyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Terör ister ASALA, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ'den gelsin hepsi hain, alçak, adi saldırılar olarak insan hayatına kasıt olarak değerlendirilmeli ve lanetlenmelidir." dedi.

Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin dün Diyarbakır'da görülen duruşmanın "yargının bağımsızlığı ile ilgili var olan kaygılarını tescillendirdiğini" belirten Altay, "Bırak insan hakları eylem planını, sen yargının yakasını bırak, beğenmemekle birlikte mevcut Anayasa'ya uy, Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olur." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'ye yönelik okyanusun ötesinden saldırıların devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'ye yönelik bu saldırılara müsaade etmeyeceklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün New York'ta reklam panolarını kiralayıp sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor olması, aslında arka planında, bayrağımızı, devletimizi, milletimizi hedef aldıklarını da göstermektedir. Zaten FETÖ lobisini de bunu gizlemiyor, buna destek veriyor. Bunun arkasında da uluslararası istihbarat örgütlerinin finansmanının olduğu açıktır. FETÖ'ye, PKK'ya, arkasında kim varsa hepsine sesleniyorum: Asla bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanımızın gök kubbede sedasını engelleyemeyeceksiniz."

AK Parti, New York, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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