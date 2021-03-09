TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

09.03.2021 16:55
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MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "MHP şiddeti hiçbir zaman tasvip etmez, şiddeti her zaman kınar." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "MHP şiddeti hiçbir zaman tasvip etmez, şiddeti her zaman kınar." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy "8 Mart Dünya Kadınlar Günü", CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Elazığ'ın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Maarif Vakfına ayrılan bütçenin pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığına aktarılması gerektiğini ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Borsa İstanbul'un eski başkanı Hakan Atilla'nın istifasının arka plan bilgilerinin paylaşılması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci Levent Gültekin'in bir grubun saldırısına uğradığını anımsatarak "Yakın geçmişte MHP ve liderine yönelik en ufak eleştiride bulunan gazetecilerin, siyasilerin mafyavari yöntemlerle dövüldüğü bu kaçıncı olay. MHP'nin bu konuda bir tutum almasını bekliyoruz, bir açıklama yapmasını bekliyoruz, ciddi bir kınama ve men edici söylemleri bekliyoruz. Bunu 'Siz yaptırıyorsunuz.' demek için demiyorum. Bu tip olayların yaşanmaması için MHP'ye önemli görev düşüyor, inisiyatif almalı." değerlendirmesini yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "MHP şiddeti hiçbir zaman tasvip etmez, şiddeti her zaman kınar." diye konuştu. "MHP'ye sanki sadece bu kişiler mi birtakım ifadeler kullandı?" diye soran Bülbül, şöyle konuştu:

"Son saldırıya uğraşan kişi, birçok siyasetçiye yönelik ağır itham ve ifadelerde bulunmuştur. MHP ve genel başkanına itham ve iftiralarda bulunan bu zamana kadar bu üç kişi mi? Partimize ve Genel Başkanına edilmedik laf mı kaldı? Ne aşağılık sözler söylendi. MHP'liler bunlara ne yaptı? Evini mi bastı? Hukuka aykırı fiillere mi girdi? MHP'yi bu tarz şiddet eylemleriyle ilişkilendirmediğinizi ifade etseniz de bu şekilde algıya yol açacak bu ifadeleri kabul etmiyoruz. Bizim gençliğe vereceğimiz mesaj, asla şiddet ve kötü alışkanlıklar olamaz."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, iktidarları döneminde kadınlar lehine birçok düzenleme yapıldığını, çok büyük mesafeler katedildiğini dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik sıfır tolerans yaklaşımında, uygulamadaki eksiklikler ve aksaklıklarla ilgili Meclis araştırma önergesi verdiklerine dikkati çeken Akbaşoğlu, bu çalışmayla çözüm önerilerinin ortaya konulacağını belirtti.

Pandemiyle mücadelede 10 milyon doz aşının aşıldığını ifade eden Akbaşoğlu, sağlık camiasını tebrik etti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreninin yarın yapılacağını söyleyen Akbaşoğlu, santralin ilk ünitesinin ise 2023'te devreye alınacağını anımsattı.

Grup başkanvekilleri, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin için başsağlığı dileklerini iletti ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Kadınlar Günü, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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