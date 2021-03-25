TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, " Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıl dönümüne", AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Selçuklu devlet armasındaki çift başlıklı kartalın kadın-erkek eşitliği temalı simgesel anlamına" ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "21 Mart Nevruz Bayramı"na ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika