TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit "Muş'ta yaşanan sorunlar", AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez "Kütüphaneler Haftası" ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün "1 Nisan İkinci İnönü Zaferlerinin 100. Yıldönümü" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti'li Etyemez, Türkiye'de toplam 1217 halk kütüphanesi bulunduğunu, kütüphane kullanıcı sayısını 13 milyona ve halk kütüphanesi üye sayısının ise 4,5 milyona yükseltildiğini kaydetti. Kütüphanecilik kavramına yeni bir ivme kazandıran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 125 bin metrekare alana, 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olduğunu belirten Etyemez, bu kütüphanede 4 milyonun üzerinde basılı yayın ve milyonlarca elektronik kaynakla 7 gün 24 saat hizmet verildiğini anlattı.

Teknoloji bağımlılığı tehlikesine dikkati çeken Etyemez, dijital dönüşümün dijital esarete dönmemesi, dijital bağımlılıkla mücadelede kütüphanelerin yeni bir hayat alanı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Tüzün, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğuna ilişkin bilincin yeni nesillere aktarılamaması halinde Sevr'in gündemden düşmeyeceğini ve açıkça dayatılacağını savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönem tehdit altında kaldığını söyleyen Tüzün, bu tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde her an hazırlıklı olunması gerektiğini ve milletin bu kadar büyük bedeller ödeyerek elde ettiği bu özgürlükten canı pahasına da olsa vazgeçmeyeceğini belirtti.

İkinci İnönü Zaferi'nin, Çanakkale Zaferi kadar önemli olduğunu dile getiren Tüzün, yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinliğine hükümet adına katılım sağlanmasını istedi.