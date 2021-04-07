TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ "Diyarbakır'ın yerel sorunları"; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Artvin ilinde yaşanan sorunlar" ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. Bazı meslek gruplarına söz verildiği halde 3600 ek göstergeyle ilgili en ufak bir adım atılmadığını belirten Türkkan, salgın ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılması gerektiğini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlayarak, sağlık çalışanlarının özlük haklarının daha da iyi hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, salgın konusunda hükümetin uyguladığı politikaları eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma Uyar Madencilik çalışanlarının tazminatlarının hala ödenmediğini ve bu konuda "verilen devlet sözünün ortada durduğunu" ifade etti.

Özel, "Dünya Sağlık Günü'nde öneriyoruz. Bilim Kuruluna kendi içinde seçilecek bir sözcü, Bilim Kurulunun kararlarını açıklasın." dedi.

Salgında çok kötü bir noktada olunduğunu belirten Özel, "Vaka olmuş 50 bin, geçen seneki duyarlılığın onda biri yok. Ölümler artıyor ve çıkış trendindeyiz. Bilim Kurulu üzerinden siyasetin eli çekilmelidir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Dünya Sağlık Günü'nü kutlayarak, sağlık çalışanlarının olağanüstü zor şartlarda insanları sağlıklı tutabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Elitaş, 10 Nisan Polis Haftası'nı ve 8 Nisan Romanlar Günü'nü de kutladı.

Erciyes Üniversitesinde yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Elitaş, "Mayıs ayı içinde yerli aşı seri üretime geçecektir diye ümit ediyorum." dedi.

Elitaş, Soma Madencilikteki işçilerle ilgili konunun bir an önce çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğinin kendisine ifade edildiğini aktardı.

Gruplar adına yapılan açıklamalarda, Konya'da düşen gösteri uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet dilendi.