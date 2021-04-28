TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

28.04.2021 16:01
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tam manasıyla yanındadır ve iki devletli çözüm hedefini hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tam manasıyla yanındadır ve iki devletli çözüm hedefini hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci "Sivas'a yapılan yatırımlar", MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Düzce fındığının Karadeniz bölgesi ve ülke ekonomisine katkısı" ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Samsun'un sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, enflasyonun arttığı, alım gücünün düştüğü bir ortamda bayram ikramiyesinin vatandaşlar için bir lütuf değil, gereklilik olduğunu ifade etti.

Bayram ikramiyesi artışının son üç yılın enflasyon oranında yapılması ve 1556 TL'ye çıkarılması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, hükümetten bu doğrultuda çalışma yapmasını istedi.

Dervişoğlu, "Hükümetten, kapanma süresince iş yeri kapanacak işletmeler ile bu sürede gelir elde edemeyecek vatandaşlar için destek planı açıklamasını bekliyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hükümetin aşı politikasını eleştirerek, "Dünyada herkesle kavga edince aşı bulma güçlüğü de ortaya çıkıyor." görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emeklilerin ikramiyesine 100 lira zam yapılacağının açıklandığını anımsatarak, "Böyle bir enflasyon yok. Almaları gereken zam oranı 1500 TL'ye denk geliyor. Pandemi günlerindeyiz. Ağır bir kapanma sürecine giriyoruz. Emeklilerimiz ekonomik olarak çok zor durumda. 1500 TL onlara rahat nefes aldıracak ve hak ettikleri de budur." ifadesini kullandı.

İkramiye artışının kanunla düzenlenmesi gerektiğini savunan Özkoç, "Bugün görüşülecek torba kanuna ek maddeyle, iki dini bayramda 1500 TL ikramiye verilmesini kararlaştırmak bizim elimizdedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cenevre'de gayri resmi Kıbrıs toplantısının dün başladığına işaret etti.

"İkramiyeye zam teklifini bugün vereceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temel atmama törenleri düzenlendiği, arıtma tesislerinin iptal edilmesi sonucu Haliç'in nasıl kirlendiğinin hep beraber görüldüğünü söyledi.

Akbaşoğlu, "Eser ve hizmet siyasetine yönelmesi gerektiğini Sayın Başkan'a hatırlatıyoruz. Temel atmama töreni ve dış borçlanmaya dönük tören düzenlenmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki zihniyet değişimini gösteren en bariz örneklerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyelerine verilecek zamla ilgili kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Cenevre'de Kıbrıs ile ilgili görüşmelerin başladığını anımsatan Akbaşoğlu, "Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tam manasıyla yanındadır ve iki devletli çözüm noktasında mutlaka bu hedefi hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Adada kalıcı barışı tam manasıyla hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Akbaşoğlu, "Şimşek adlı milli savaş uçağının seri üretimine başlıyoruz, bunun müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Türk Lirası, AK Parti, Kıbrıs, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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