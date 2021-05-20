TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

20.05.2021 15:53
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Her şeye rağmen tehditlere boyun eğmeyen, 555 günden beri haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır anneleri, terörü ve onun siyasi uzantılarının kökünü kazıyacak ve bitirecektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Her şeye rağmen tehditlere boyun eğmeyen, 555 günden beri haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır anneleri, terörü ve onun siyasi uzantılarının kökünü kazıyacak ve bitirecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı, 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Düzce'de içme, kullanma ve endüstri suyu havzalarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşanan sorunlar", HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan "Şanlıurfa ve Türkiye genelinde yaşanan kuraklık", AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" ile ilgili konuştu.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnaf ve çiftçiye "sözde" müjde paketi açıkladığını, pakette müjde diye verilen miktarların, yetersiz ve eksik kaldığının ortaya çıktığını savundu.

İki köprü için müteahhide ödenen miktarın, esnafa müjde diye verilenin 12 katı olduğunu iddia eden Dervişoğlu, akaryakıt zamlarına bakıldığında, hükümetin kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alma eğilimine girdiğini öne sürdü.

Dervişoğlu, Sağlık Bakanlığının Hidroksiklorokin ilacını, Kovid-19 tedavisinden çıkardığını belirterek, "Bu ilacı kullandığı için mağdur edilen vatandaşlarımızın sorumluluğu üzerinizdedir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da hayatını kaybeden madencileri anarak, parti olarak madencilerin sorunlarının çözülmesi için her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Akçay, 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise insan onuruna yakışır bir yaşam için asgari ücretin en az 4 bin lira olmasını istedi.

"Yeni doğal gaz ve petrol müjdelerine hazır olun" denildiğini kaydeden Beştaş, "Artık bu açıklamalar yeni zam anlamına geliyor. Mağdur ettikleri milyonlar, zengin ettikleri bir avuç müteahhit… Ancak hiçbir iktidar halktan kaçamaz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise 19 Mayıs 1919'un, kuruluş ve kurtuluşun ilk adımı olduğuna işaret ederek, Atatürk'e hasretlerinin, sadakatlerinin sonsuza kadar yücelerek süreceğini ifade etti.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan için adil bir yargılamanın zorunlu olduğunu savunan Altay, "CHP, 136 milletvekiliyle soruşturma önergesinin altına imzasını koymuştur. TBMM, bu günaha, ayıba ortak olmamalıdır. Bu kepazeliğin hesabının sorulabilmesi içini 301 imza TBMM'de bugün, 5 siyasi partinin ortaklaşmasıyla sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da yeni tip koronavirüs salgını sürecine ilişkin yapılanları anımsatarak, desteklerin süreceğini bildirdi.

Diyarbakır annelerinin, Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 555. nöbet gününde olduklarını dile getiren Özkan, "Çığ gibi büyüyen teröre karşı bu duruş, inşallah bu coğrafyada yeniden adaletin ve barışın kurulmasını sağlayacaktır. Her şeye rağmen tehditlere boyun eğmeyen, 555 günden beri haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır anneleri, terörü ve onun siyasi uzantılarının kökünü kazıyacak ve bitirecektir. Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum. Mücadelelerinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, Diyarbakır, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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