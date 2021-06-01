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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

01.06.2021 16:01
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, "Çamlıca Camisi ve Taksim Camisi", CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "intiharlar", HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "Hakkari'de yaşanan insan hakları ihlalleri" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kandemir, İstanbul'un maneviyatına, kültürüne bir katkı niteliğindeki Taksim Camisi'nin, aynı zamanda milli egemenliğin bir sembolü, İstanbul'un fethine bir armağan olduğunu söyledi.

Dünyanın tüm meydanlarında o medeniyetin izlerini taşıyan bir mabet yer aldığını dile getiren Kandemir, "Meydanlar, o ülkenin kültürel iz düşümünü de taşırlar. İşte şimdi Taksim Camisi'nde aynı meydana hem Taksim Camisi hem de Santa Maria Kilisesi bakıyor. Bu iki mabedin Taksim'e bakıyor olması, aynı zamanda bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolü, fethin de anlamıdır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, intiharların, Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 19 yıldır uygulanan ekonomi, eğitim ve istihdam politikalarının acı sonuçlarının yaşandığını savunan İlgezdi, "Salgınla birleşen ekonomik krizin getirdiği sorunları göğüslemeye çalışan yurttaşlarımız, hayatta kalma mücadelesiyle baş başa bırakıldı. Ülke demokrasiden, hak ve adalet temelli toplumsal sözleşmeden uzaklaştıkça mücadele gücü kalmayıp gelecekten umudunu kesenler ne yazık ki hayattan vazgeçme yolunu seçiyorlar." diye konuştu.

HDP Hakkari Milletvekili Dede ise Hakkari ve ilçelerinde devlet görevlilerinin kullandıkları güç sonucunda son 5 yılda 15 kişinin öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını iddia etti. Dede, "Bu öldürme ve yaralama olaylarında failler el birliğiyle korundu, adil ve etkin bir soruşturma gerçekleştirilmedi." dedi.

Bu arada TBMM Başkanvekili Bilgiç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili, Hakkari, Taksim, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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