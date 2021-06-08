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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

08.06.2021 17:01
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'ye kapatma davasının artık yargının önünde olduğunu ve yargının kararına herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'ye kapatma davasının artık yargının önünde olduğunu ve yargının kararına herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, "Van'da yaşanan hak ihlalleri"; AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın "Dünya Çevre Günü" ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl " Bitlis'in ekonomik sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaklaşık 30 yıldır orman yangınlarına karşı başarıyla mücadele eden Türk Hava Kurumunun, iki yıldır yangın söndürme uçaklarıyla ihaleye katılmaktan mahrum bırakıldığını belirtti.

Dervişoğlu, "Yerli ve milli olmayı ağzından düşürmeyen hükümet, konu ihale olunca milyon dolarlar vererek yabancı uçakları tercih etmektedir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, terörist devşirildiği ve yetiştirildiği Mahmur Kampıyla ilgili meşru müdafaa kapsamında Türkiye'nin bu bölgeye müdahalesinde haklı olduğunu ifade etti.

Bülbül, yapılan operasyonların tamamında dünyaya örnek olacak şekilde, sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildiğini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'ye açılan kapatma davasının "siyasi intikam davası olduğunu" öne sürdü.

"İktidar '6 yıl önce 7 Haziran'da bizi tek başımıza engellediniz biz de 7 Haziran 2021'de size kapatma davası açıyoruz' dedi. Bu mesajı aldık." diyen Oluç, "ortaya dökülen kirli ilişkiler konusunda yargının kılını kıpırdatmadığını, bunun yerine HDP'ye kapatma davası açtığını" söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Ortaya dökülen pislik, arsızlık, pişkinlik karşısında yargının susmasını eminim ki AK Parti'ye mensup milletvekilleri de kabul ve tasvip etmemektedir. Ortaya saçılanlara yargının seyirci kalması kabul edilemez." dedi.

Altay, yasamanın başı olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan, "on bin dolar alan siyasetçiyle ilgili" İçişleri Bakanına yönelik yazdığı mektubun aynısını Cumhurbaşkanına da yazmasını talep ettiklerini söyledi. Altay "On bin dolar alan siyasetçinin adı açıklanmadığı sürece hepimiz zan altındayız." diye konuşu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu hafta TBMM Genel Kurulunda, İcra İflas Kanununda Değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinin yapılacağını söyledi.

Irak Kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Samet Şeker, Çanakkale'de görevi başında kazada şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Turan, vefatlarının yıl dönümünde şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u da andı.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava ile ilgili "Bırakın yargı işini yapsın." ifadesini kullanan Turan, "Söz yargıda. Berat mı verilir, Hazine yardımı mı kesilir, kapatma mı verilir artık bu bizim değil yargının işi. 'Terörist başının heykelini dikeceğiz' diyen, 'sırtımızı PKK'ya dayadık' diyen bir anlayışa yargının, milletin sessiz kalmasını beklemek, hayatın olağan akışına aykırı." diye konuştu.

HDP'ye kapatma davasının artık yargının önünde olduğunu belirten Turan, "Yargının kararına hep birlikte saygı duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Bülent Turan, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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