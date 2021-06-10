TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, seçim bölgesine ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak 19 yılda çevre, tarım, ulaşım ve kalkınma için gerekli her konuda cumhuriyet tarihinde yapılmayan çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Erim, Aydın ilinde ulaşım yatırımlarına ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Aydın'ın sorunları, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da Samsun'un sorunlarına ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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